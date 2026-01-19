3 C
Prizren
E hënë, 19 Janar, 2026
type here...

LajmeSiguri

Shpallet në kërkim Egzon Reshani, i dyshuari për tentim vrasjen në Prizren

By admin

Sektori Rajonal i Hetimeve nga Drejtoria Rajonale në Prizren është duke zhvilluar hetime lidhur me veprën “Vrasje në tentative”.

Policia është në kërkim të Egzon Reshanit, i cili më 5 janar dyshohet se ishte i përfshirë në një konflikt ku pati dhe të shtëna me armë.

Si pasojë e të shtënave kishte edhe persona të plagosur, të cilët ishin dërguar në Emergjencën e Spitalit Rajonal të Prizrenit për trajtim mjekësor.

Sipas ekipit mjekësor, dy personat e plagosur ishin jashtë rrezikut për jetë dhe vazhdojnë trajtimin e mëtejmë mjekësor.

“Me qëllim të ndriçimit të rastit kërkohet bashkëpunim-ndihmë nga qytetarët në ofrimin e informatave, që do të na ndihmonin në arrestimin e të dyshuarit. Andaj kërkojmë bashkëpunim nga të gjithë qytetarët, që nëse kane çfarëdo informate apo din diçka për vendndodhjen e të dyshuarit në foto, të raportojnë policinë në Prizren në numrin 192, në rrjetet sociale, apo në cilin do stacion të policisë në Kosovë”, thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rexhbeçaj realizon golin e parë sezonal

Më Shumë

Fokus

Gashi: Hoti dhe Selmanaj po e dëmtojnë rëndë LDK-në, dyshime serioze për manipulim votash në Prizren

Nderim Gashi, anëtar i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), dega në Prizren, ka reaguar ashpër ndaj zhvillimeve të fundit brenda partisë duke adresuar kritika...
Lajme

Rahovec: Punime të përkohshme në rrugën “Dëshmorët e Pashtrikut”

Drejtoria e Shërbimeve Publike e Komunës së Rahovecit ka njoftuar se nesër, nga orët e hershme të mëngjesit, do të zhvillohen punime në rrugën...

Rinumërimi i votave, reagon ashpër Anton Quni: Më është njollosur personaliteti dhe karriera

Bashkimi fiton me përmbysje ndaj Rahovecit

Totaj emëron Samra Ilijazin drejtoreshë të Inspektorateve në Prizren

Mbi 800 vota më pak, reagon Selmanaj: Rinumërimi i të gjitha kutive është i domosdoshëm

500 euro të dyshuara si të falsifikuara, deponohen në një bankë në Prizren

Rahoveci 029 prezanton trajnerin e ri

Manipulimet me vota, në Prizren tashmë kanë nisur hetimet

Parashikimi i motit për javën e ardhshme-Ja kur pritet të ketë reshje bore

Opozita në kërkim të alibisë për mosnjohje të zgjedhjeve

Plumbi qorr godet një shtëpi në Shirokë të Suharekës, dëmtohet dritarja

Pas dy dekadash, Shyhrete Berisha fiton përfundimisht të drejtën pronësore mbi shtëpinë

Nait Hasani me reagim: Votat e mia janë rritur në mënyrë të padrejtë, duke u përdorur emri im

Mbi 300 kërkesa për dëmet nga vërshimet në Komunën e Rahovecit

Sot temperaturat pritet të zbresin deri në -9 gradë, parashikimi i motit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne