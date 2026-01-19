2 C
Bamforth vazhdon me super paraqitje, shpallet MVP

ProCredit Superliga po vazhdon me super ndeshje, me shumë emocione.

Golden Eagle Ylli po vazhdon me fitore në vitin 2026, ku kësaj radhe fitoi ndaj GO+ Pejës, në çastet e fundit.

Te therandasit më i miri ishte organizatori Scott Bamforth. Ai e mbylli ndeshjen me 27 pikë, katër kërcime e pesë asistime. Bamforth ka shkëlqyer që prej ardhjes te Ylli, derisa shpallet MVP për herë të parë.

MVP
Scott Bamforth (Golden Eagle Ylli) 27 pikë, 4 kërcime, 5 asistime, 26 indeksi

Top 5
Scott Bamforth (Golden Eagle Ylli) 27 pikë, 4 kërcime, 5 asistime, 27 indeksi
Lejson Zeqiri (Bashkimi) 21 pikë, 6 kërcime, 3 asistime, 30 indeksi
Shaquan Jules (Bora) 24 pikë, 8 kërcime, / asistime, 22 indeksi
Tyler Cheese (Bora) 20 pikë, 9 kërcime, 4 asistime, 21 indeksi
Mustapha Amzil (Trepça) 14 pikë, 7 kërcime, 2 asistime, 15 indeksi

