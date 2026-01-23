7.7 C
Kuvendi i Prizrenit miraton buxhetin për vitin 2026 në vlerë mbi 75 milionë euro

By admin

Kuvendi Komunal i Prizrenit ka miratuar me shumicë votash buxhetin për vitin 2026. Pro buxhetit votuan 21 anëtarë të kuvendit.

Buxheti i miratuar për vitin e ardhshëm kap vlerën prej 75 milionë e 44 mijë euro, duke përfshirë investime kapitale, shpenzime për shërbime publike, arsim, shëndetësi, infrastrukturë dhe fusha të tjera me interes për qytetarët e komunës.

Gjatë shqyrtimit në kuvend, u diskutua për prioritetet buxhetore dhe projektet që pritet të realizohen gjatë vitit 2026, ndërsa përfaqësues të subjekteve politike paraqitën qëndrimet dhe propozimet e tyre lidhur me ndarjen e mjeteve.

Me miratimin e këtij buxheti, Komuna e Prizrenit pritet të vazhdojë realizimin e projekteve zhvillimore dhe përmirësimin e shërbimeve për qytetarët.

