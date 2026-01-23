7.7 C
Prizren
E premte, 23 Janar, 2026
type here...

Sport

Derbi i madh, të dielën

By admin

FBK ka përcaktuar terminet e ndeshjeve të fundjavës në Superligë, ndërkaq në xhiron e 17-të do të zhvillohet derbi i madh i elitës, ku liderja pret ndjekësin e parë të saj.

Kujtojmë, në ciklin e parë të ndeshjeve të Superligës Bashkimi kishte mposhtur Trepçën në “Minatori”, ndërkaq në të dytin, Trepça Bashkimin në “Sezai Surroi”. Të dielën do të kuptohet cila skuadër do ta arrijë fitoren e dytë të dueleve në Superligë, pasi që aktualisht janë 1-1 mes vete.

Trepça – Bashkimi do të zhvillohet të dielën, me fillim prej orës 17.00 në “Minatori”, ndërkaq ndeshjet tjera në program gjatë fundjavës janë:

E shtunë, 17.00 | Rahoveci 029 – Prishtina
E shtunë, 19.30 | Bora – Peja
E diel, 17.00 | Trepça – Bashkimi
E diel, 19.30 | Ylli – Vëllaznimi.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kuvendi i Prizrenit miraton buxhetin për vitin 2026 në vlerë mbi 75 milionë euro
Next article
Prizren: Mbi 100 komisionerë ‘dallavergji’ në Polici, disa mbrohen në heshtje

Më Shumë

Lajme

Parashikimi i motit për javën e ardhshme-Ja kur pritet të ketë reshje bore

Nesër pritet të ketë më shumë intervale me diell dhe më shumë kthjellime, duke u shpërndarë vranësirat. Kështu ka njoftuar Mendimi për Motin. Aty shtohet...
Fokus

Fushatë informuese në Vërmicë për targa të huaja

Në pikën kufitare të Vërmicës ka filluar fushata informuese për qarkullimin e automjeteve me regjistrim të huaj në territorin e Kosovës. Fushata do të...

Sot vazhdon seanca në rastin e vrasjes së Auron Thaqit

Sulmuan me mjete të forta katër zyrtarët policorë në Prizren, tre të dyshuarit dërgohen në mbajtje

“E privoi nënën nga jeta duke e rrahur”, detaje nga rasti tragjik në Restelicë të Dragashit

Rinumërimi zbardh manipulim industrial votash në Prizren

Sot do të bëhet transportimi i turbinave të erës, Komuna e Rahovecit u bën thirrje qytetarëve për kujdes në trafik

Keqpërdorimi i votave në Prizren, Prokuroria autorizon Policinë për mbledhjen provave

Mushkolaj: Dyshimet për hajni më të madhe janë në Prizren

Bohanon e Bashkimit me performancë të jashtëzakonshme, shpallet MVP

Opozita në kërkim të alibisë për mosnjohje të zgjedhjeve

Jetëshkrim për nënën time

Rexhbeçaj realizon golin e parë sezonal

Nait Hasani me reagim: Votat e mia janë rritur në mënyrë të padrejtë, duke u përdorur emri im

Vjedhjet brenda llojit – Cilëve kandidatë iu hoqën më së shumti vota pas rinumërimit në Prizren?

Rinumërimi i votave, reagon ashpër Anton Quni: Më është njollosur personaliteti dhe karriera

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne