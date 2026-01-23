Derbi i madh, të dielën

FBK ka përcaktuar terminet e ndeshjeve të fundjavës në Superligë, ndërkaq në xhiron e 17-të do të zhvillohet derbi i madh i elitës, ku liderja pret ndjekësin e parë të saj.
Kujtojmë, në ciklin e parë të ndeshjeve të Superligës Bashkimi kishte mposhtur Trepçën në “Minatori”, ndërkaq në të dytin, Trepça Bashkimin në “Sezai Surroi”. Të dielën do të kuptohet cila skuadër do ta arrijë fitoren e dytë të dueleve në Superligë, pasi që aktualisht janë 1-1 mes vete.
Trepça – Bashkimi do të zhvillohet të dielën, me fillim prej orës 17.00 në “Minatori”, ndërkaq ndeshjet tjera në program gjatë fundjavës janë:
E shtunë, 17.00 | Rahoveci 029 – Prishtina
E shtunë, 19.30 | Bora – Peja
E diel, 17.00 | Trepça – Bashkimi
E diel, 19.30 | Ylli – Vëllaznimi.
