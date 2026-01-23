7.7 C
Prizren
E premte, 23 Janar, 2026
type here...

Lajme

Bastisjet në Prizren,dyshohet se është arrestuar djali i Nait Hasanit

By admin

Djali i Nait Hasanit, dyshohet se është në mesin e të arrestuarve në aksionin e gjerë të Prokurorisë Themelore në Prizren kundër keqpërdorimit të votave.

Hasani është ndaluar të premten me urdhër të Prokurorisë, raporton Sinjali bazuar në burime brenda Prokurorisë.

KLIKO LINKUNhttps://www.facebook.com/reel/742192722290064

Ai dyshohet se ka ushtruar funksionin e komisionerit në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit.

Krijojmë webfaqe për biznese

Siç raportoi Paparaci mëngjesin e të premtes, Prokuroria kreu bastisje në disa lokacione në Prizren lidhur me keqpërdorimet në zgjedhje.

Rreth 100 persona dyshohet se janë arrestuar për shkak të mashtrimeve zgjedhore, i thanë burimet Paparacit.

 

Burimet thanë se arrestimet në shkallë të gjerë kanë nxjerrë në pah një sfidë institucionale: mungesën e hapësirave në burgje.

Shërbimi Korrektues i Kosovës (ShKK) e ka njoftuar Prokurorinë e Prizrenit se aktualisht nuk ka vend të mjaftueshëm për sistemimin e rreth 100 të ndaluarve. Dy institucionet janë në komunikim të vazhdueshëm për të gjetur një zgjidhje, thanë burimet.

Arrestimet në Prizren ndërlidhen me keqpërdorimin e votave të kandidatëve për deputet, në mesin e të cilëve ishte edhe Nait Hasani.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Aktualisht, me procesin e rinumërimit të votave në vazhdim, Nait Hasani rezulton të jetë kandidati i dytë me më së shumti vota të hequra në zgjedhje. Hasanit i janë hequr rreth tre mijë vota pas rinumërimit të pjesshëm në nivel vendi.

Rinumërimi ka mbaruar në 19 komuna, derisa procesi është duke vazhduar në 19 komuna të tjera. /Paparaci.com

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ndalim prej 48 orësh për të gjithë të shoqëruarit për manipulim me vota në Prizren
Next article
Kuvendi i Prizrenit miraton buxhetin për vitin 2026 në vlerë mbi 75 milionë euro

Më Shumë

Fokus

Kuvendi i Prizrenit miraton buxhetin për vitin 2026 në vlerë mbi 75 milionë euro

Kuvendi Komunal i Prizrenit ka miratuar me shumicë votash buxhetin për vitin 2026. Pro buxhetit votuan 21 anëtarë të kuvendit. Buxheti i miratuar për vitin...
Fokus

Prokuroria Themelore në Prizren nis hetimet për mospërputhjet e votave pas rinumërimit në zgjedhje

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, ka pritur në takim Koordinatoren Nacionale për Zgjedhje, Laura Pula dhe Menaxherin e projektit strategjik “Mbrojtja...

Totaj për keqpërdorimin e votave në Prizren: Kjo nuk është PDK-ja për të cilën kemi punuar

Sulmohen policët në Prizren derisa po intervenonin në një rast të dhunës në familje

Rinumërimi zbardh manipulim industrial votash në Prizren

Vrasja e Auron Thaqit, nesër vazhdon seanca ndaj dy të akuzuarve

Gjendet i vdekur 39-vjeçari i cili ishte shpallur i zhdukur ditë më parë

Eskalon ‘hajnia’ edhe në Malishevë: Qindra vota dallim te disa kandidatë të PDK-së e VV-së

Rexhbeçaj realizon golin e parë sezonal

Raisa Šabani Jelmazi emërohet drejtoreshë e DMShShP-së në Dragash

Rinumërimi shpërfaq dallimet, mijëra vota minus për disa kandidatë të PDK-së

Votat pas rinumërimit, Totaj: Fenomen që i ka prek të gjitha partitë, logjika thotë se kjo s’ndodh rastësisht

Posta e Kosovës forcon bashkëpunimin me Universitetin ‘Ukshin Hoti’ në Prizren

Sulmuan me mjete të forta katër zyrtarët policorë në Prizren, tre të dyshuarit dërgohen në mbajtje

140 komisionerët që numëruan votat në Prizren rrezikojnë burgimin deri në 5 vjet

Ring i zjarrtë sonte: Amarildo Bakaj gati për betejën me italianin Morandi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne