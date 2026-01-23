Mbi 68 mijë vota të falsifikuara, Kryeprokurori Kryeziu: E pamundur të bëhej pa ujdi të 4 partive më të mëdha, 109 të ndaluar

Mbi 68 mijë votave të falsifikuara, Kryeprokurori Kryeziu: E pamundur të bëhet pa ujdi të 4 partive më të mëdha, 109 të ndaluar.
Kryeprokurori Petrit Kryeziu në konferencën për media tha se 109 të ndaluar për veprat penale për falsifikim të rezultateve zgjedhore, dhënie e marrje të ryshfetit dhe kanosje.
“Secili prej atyre që ka guxuar ti fusë duart në votat e qytetarëve është ballafaquar me forcën e ligjit.
Për manipulime brenda llojit aty ku katër subjektet më të mëdha i kanë dërguar të preferuarit e tyre.
Mund të kuptoheshin gabimet e vogla të dhjetëra votave. Edhe pse KQZ-ja s’ka ndonjë marzhë tolerance. Këtu bëhet fjalë për mijëra vota të manipuluara e falsifikuara. Pra, ka kandidatë që kanë nga 100-200 e deri mbi 6 mijë vota. Pra, mbi 6 mijë vota janë të flasifikuara për një kandidat. Bëhet fjalë edhe për situata ku vetëm në një vendvotim numri i manipuluar numri i manipuluar ka shkuar deri mbi 2 mijë vota. Pra, praktikisht në një klasë ku kanë votuar qytetarët.
Në rajonin tonë ato që janë numëruar nga subjektet politike në QKN është vetëm një vendvotim, pra vetëm një klasë që s’është keqpërdorur.
Në komunën e Prizrenit janë shtuar hiç më pak se 40, 497 vota dhe janë hequr hiç më pak se 27,520. Diferenca totale e keqpërdorimeve është 68,017 vota. Po, flasim për një organizim dhe dashje direkte për ta përmbytur rezultatin.
Do të ishte e pamundur gjithë këto vota po të mos kishte kompromis të të gjithë komisionerëve atyre që kanë qenë të deleguar nga katër partitë më të mëdha të Kosovës”.
