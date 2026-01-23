Liria përmbyll përgatitjet në Durrës, stërvitjet zhvendosen në Prizren

Liria e Prizrenit ka përfunduar fazën përgatitore në Durrës, e cila u mbyll me ndeshjen miqësore ndaj Dinamo Ferizajt, të humbur minimalisht 0-1.
Gjatë qëndrimit në Shqipëri, skuadra prizrenase zhvilloi një program intensiv stërvitor, të shoqëruar me disa ndeshje kontrolluese, në funksion të përgatitjeve për sezonin e ri.
Pas kthimit në Kosovë, ekipi do t’i vazhdojë përgatitjet në Prizren, ku do të fokusohet në përmirësimin e formës fizike dhe koordinimin taktik, në prag të angazhimeve zyrtare që e presin./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/