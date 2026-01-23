7 C
Prizren
E premte, 23 Janar, 2026
Sport

Liria përmbyll përgatitjet në Durrës, stërvitjet zhvendosen në Prizren

By admin

Liria e Prizrenit ka përfunduar fazën përgatitore në Durrës, e cila u mbyll me ndeshjen miqësore ndaj Dinamo Ferizajt, të humbur minimalisht 0-1.

Gjatë qëndrimit në Shqipëri, skuadra prizrenase zhvilloi një program intensiv stërvitor, të shoqëruar me disa ndeshje kontrolluese, në funksion të përgatitjeve për sezonin e ri.

Pas kthimit në Kosovë, ekipi do t’i vazhdojë përgatitjet në Prizren, ku do të fokusohet në përmirësimin e formës fizike dhe koordinimin taktik, në prag të angazhimeve zyrtare që e presin./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

