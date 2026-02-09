9.7 C
Zafir Berisha i nënshtrohet me sukses dy ndërhyrjeve kirurgjike

Familja e Zafir Berishës ka njoftuar se ai ka kaluar me sukses dy ndërhyrje kirurgjike dhe se gjendja e tij shëndetësore është stabile.

Në njoftimin e bërë publik, familjarët kanë shprehur mirënjohje për ekipin mjekësor, në veçanti për doktorin Afrim Avdaj, për përkujdesjen dhe profesionalizmin e treguar gjatë trajtimit.

Ata kanë bërë të ditur se Berisha po vazhdon procesin e rikuperimit dhe i kanë uruar shërim të shpejtë dhe shëndet të plotë.

