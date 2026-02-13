9.5 C
Prizren
E premte, 13 Shkurt, 2026
type here...

FokusSiguri

Sekuestrohen mbi 33 mijë euro mallra në Vërmicë, një i dyshuar në mbajtje

By admin

Zyrtarët e Dogana e Kosovës kanë ndaluar një automjet në Pika e Kalimit Kufitar Vërmicë, pasi drejtuesi nuk i ishte bindur urdhrit për ndalim dhe ishte larguar nga pika e kontrollit.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

 

Pas ndjekjes në autostradë, automjeti u rikthye për kontroll, ku u konstatuan 233 pako me 1,376 njësi mallrash të ndryshme, në vlerë rreth 33,810 euro. Sipas autoriteteve, shmangia nga detyrimet doganore arrin mbi 10 mijë euro.

Krijojmë webfaqe për biznese

Malli është sekuestruar, automjeti konfiskuar përkohësisht, ndërsa me urdhër të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Borea kompleton katërshen gjysmëfinaliste në Final 8
Next article
Sot seanca gjyqësore lidhur me vrasjen e 26-vjeçarit Auron Thaqi, dëshmojnë punonjësit e lokaleve ku ndodhi tragjedia

Më Shumë

Fokus

QRTK-ja rivlerëson Teqenë Halveti në Prizren

Ekipet e Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren janë në terren, të angazhuara çdo ditë në procesin e rivlerësimit të aseteve të trashëgimisë...
Fokus

Prizren, Ukimeraj: Nuk ka dëme materiale dhe as lëndime në njerëz

Në “Edicionin Special” në Klan Kosova, drejtori i shërbimeve publike në Prizren, Islam Ukimeri, njoftoi se qyteti është goditur nga një tërmet me magnitudë...

Inspektohet kanalizimi në rrugën “Tahir Meha” në Prizren

Tërmet me magnitudë 4.8 godet Kosovën

Emilja Rexhepi paralajmëron se do t’i drejtohet Kushtetueses pasi Supremja ia refuzoi ankesën

Policia shton kontrollet ndaj kamionëve dhe autobusëve në Prizren

Qeveria publikon programin për festimin e 18 vjetorit të Pavarësisë

Lajm i mirë për prizrenasit, lojtari kryesor drejt rikthimit

Kupa e Kosovës për meshkuj do të zhvillohet në Rahovec

Votohet Qeveria Kurti 3

Apeli lë në paraburgim 8 të dyshuar për manipulim me vota në Prizren

Investim 5 milionësh, 43 ndërtesa publike në Prizren do t’i renovojë BE-ja

Ndahet nga jeta Kurtali Mustafa, punëtor i Zyrës së Gjendjes Civile në Dragash

Suhareka prezanton pesë përforcime të reja

Ismet Munishi, trajneri i ri i Lirisë

Liria bie nga Kupa, Munishi debuton me humbje

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne