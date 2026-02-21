2.5 C
Prizren
E shtunë, 21 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Ndotje e ambientit në Landovicë, reagojnë banorët|Video

By admin

Landovica e Prizrenit, e ka deponinë rajonale të mbeturinave sipër fshatit. Ndotja e ambientit dhe ujërave që shkakton kjo deponi e legalizuar, vazhdon të mbetet shqetësim për banorët e kësaj ane.

E si të mos mjaftonte kjo, hedhja e mbeturinave të llojllojshme nga persona të papërgjegjshëm vetëm pak metra larg kësaj deponie, ua përkeqëson edhe më shumë gjendjen.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

“Është afrimi i pranverës, kemi vreshta, kemi tokat, kemi malet këtu është një tmerr, fshati kalon këtu kur ka ngarkesë sidomos verës, edhe rrugën e kanë prish, komuna ka investuar në këtë rrugë, njerëzit e pandërgjegjshëm shih çfarë kanë bërë këtu, krim, krim është ky. Kam marrë një mik e kam pastruar këtë vend dy herë, kam qit shenja prapë shihni si është bërë”, ka thënë Nazim Thaqi, banor i Landovicës.

Krijojmë webfaqe për biznese

Vendi ku sot është shndërruar në pikë të zezë, sipas banorëve dikur ka qenë gjelbërim dhe shfrytëzohej nga banorët për relaksim.

“Siç shihet, ka qenë pjesë e bagremëve kjo pjesë, ka qenë ajri shumë i pastër, kanë ardhur qytetarë që e kanë frekuentuar, kanë qit edhe flija, kanë bërë vikende këtu, e tash kjo gjendje kështu, nuk mundë të kalojmë që të punojmë, se le për vikende. Meqenëse komuna e ka pastruar vitin e kaluar, ka qenë pastër, jemi munduar me mbikëqyr, i kemi lajmëruar me polici e me të gjitha, brenda një muaj, një muaj e gjysmë është bërë në këtë gjendje siç po e shihni”, ka thënë Faik Berisha, përfaqësues i fshatit Landovicë.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Kjo gjendje sfidon zyrtarët komunal, të cilët kërkojnë bashkëpunimin e banorëve për identifikimin e personave që ndotin ambientin.

“Shumë pika ne i kemi pastruar edhe në vitin që shkoj, në disa vende, në disa fshatra ku janë bërë këto pika të zeza. Kemi apeluar çdo herë tek qytetarët që të njoftojnë inspektoratin dhe policinë e Kosovës që t’i identifikojnë ata njerëz që i hedhin këto mbeturina, që të gjobiten e mos të hedhin më mbeturina”, ka thënë, Islam Ukimeri, drejtor i Shërbimeve Publike.

Pastrimi i këtyre pikave të zeza të ndotjes së ambientit, është kosto shtesë e institucioneve, sepse në raste të tilla, komuna duhet të angazhojë kontraktorët e rasteve emergjente. Vendosja e kamerave në lokacione të tilla, nga banorët shihet, si zgjidhje më efikase në identifikimin e rasteve të papërgjegjësisë.

Previous article
Prizreni merr pikë jetike në Gjakovë
Next article
Mot i ftohtë dhe i paqëndrueshëm të dielën

Më Shumë

Sport

Ismet Munishi arrin fitoren e parë nën drejtimin e Lirisë

Epoka e Ismet Munishi në Liria ka nisur me fitore. Prizrenasit triumfuan me rezultat minimal 1-0 ndaj Tefik Çanga në ndeshje të Ligës së Parë....
Fokus

Prokuroria e Prizrenit kërkon 30 ditë paraburgim për dy të arrestuarit për fajde

Prokuroria Themelore në Prizren ka kërkuar nga Gjykata Themelore në Prizren caktimin e masës së paraburgimit për 30 ditë ndaj dy të pandehurve, F.B....

Largoi gruan me tre fëmijët nga shtëpia, arrestohet i dyshuari në Rahovec

Bashkimi sot udhëton drejt kryeqytetit, e pret Bora

Shoqata “Esnaf” organizon iftare për familjet në nevojë gjatë Ramazanit

Një e vdekur dhe dy të lënduar në vetaksident trafiku në autostradën “Ibrahim Rugova”

Në Rahovec sonte vendoset fituesi i Kupës së Kosovës: Trepça apo Bashkimi?

Shqipe Kastrati vjen me hitin e ri ‘A ma bon hallall’

Prizreni pjesë e punëtorisë rajonale për ndërmarrësinë e grave në Ohër

Rikthehet “Komedia e Zezë” në Teatrin e Prizrenit

Rahoveci ia shkakton Besa Famgasit humbjen e dytë rresht

Hajnat futën në një shtëpi në Ngucat të Malishevës, vjedhin para e stoli ari

Zbulohen mallra të padeklaruara gjatë kontrollit rutinor në Vërmicë

Sot flasin ish-krerët e UÇK-së, familjarët mbërrijnë në Hagë

Zafir Berisha uron 18-vjetorin e Pavarësisë: Liria nuk guxon të negociohet

Shën Valentini në burg (tregim)

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne