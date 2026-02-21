Mot i ftohtë dhe i paqëndrueshëm të dielën

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se nesër në vendin tonë do të mbajë mot kryesisht i vranët me intervale me diell.
Vranësirat, vende-vende, pritet të sjellin riga të dobëta shiu.
Temperaturat minimale do të lëvizin nga -2°C deri në 0°C, ndërsa ato maksimale nga 3°C deri në 5°C. Era do të fryjë nga verilindja me shpejtësi 1–6 m/s.
Në përgjithësi, dita e diel do të jetë e ftohtë dhe me kushte të paqëndrueshme atmosferike.
Njoftimi:
E diel
Mot i vranët me intervale me diell. Vranësirat, vende-vende, parashihen të sjellin riga shiu. Temperaturat minimale: -2°C deri në 0°C
Temperaturat maksimale: 3°C deri në 5°C
Era: nga drejtimi i verilindjes, me shpejtësi 1–6 m/s
Në përgjithësi, vikendi do të karakterizohet me mot të ftohtë dhe të paqëndrueshëm.
Marketing
Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren