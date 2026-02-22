Përkujtohet Heroi i Kosovës, Muharrem Dina (Mixha)

Në 12-vjetorin e ndarjes nga jeta është përkujtuar sot Heroi i Kosovës, Muharrem Dina (Mixha), në një ceremoni homazhesh të organizuar nga Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës – dega në Prizren.
Homazhet u zhvilluan në Varrezat e Dëshmorëve në Landovicë, ku prehet trupi i tij, pranë dëshmorëve të tjerë të kombit.
Në këtë aktivitet morën pjesë veteranë të luftës, familjarë të dëshmorëve, përfaqësues institucionalë dhe qytetarë, të cilët nderuan figurën dhe kontributin e tij në luftën për çlirimin e Kosovës.
Kryetari i OVL të UÇK-së në Prizren, Isa Berisha, foli pwr rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike dhe të vlerave për të cilat u sakrifikuan luftëtarët e lirisë.
“Ky organizim bëhet në shenjë përkujtimi dhe nderimi për jetën, veprën dhe kontributin e veprimtarit dhe ushtarit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”, tha Berisha.
“Muharrem Dina ishte një ndër figurat më të përkushtuara të lëvizjes sonë kombëtare. Ai nuk u ndal asnjëherë së vepruari për lirinë e atdheut. Edhe në moshë të shtyer, vazhdoi të jetë aktiv në organizimet patriotike në diasporë, si pjesë e Lëvizja Popullore e Kosovës, duke dhënë kontribut të çmuar në organizimin dhe mbështetjen e luftës çlirimtare”.
“Nga mërgimi u kthye për t’iu bashkuar luftës, duke dëshmuar me vepra dashurinë e pakushtëzuar për atdheun. Përkushtimi, sakrifica dhe veprimtaria e tij do të mbeten përherë pjesë e historisë sonë kombëtare”.
“Emri i “Mixhës” do të kujtohet me nderim dhe respekt nga brezat që vijnë”, tha Berisha.
Muharrem Dina, i njohur me nofkën “Mixha”, konsiderohet ndër figurat e shquara të luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, duke lënë pas një trashëgimi sakrifice dhe përkushtimi ndaj atdheut. Përfaqësuesit e veteranëve theksuan se përkujtimet e tilla janë jo vetëm homazh për të rënët, por edhe mesazh për brezat e rinj për të ruajtur idealet e lirisë dhe pavarësisë./PP/
