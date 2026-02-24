Malisheva drejt shërbimeve më të mira: Kastrati takim me drejtorët komunalë

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, zhvilloi një takim konstruktiv me drejtorët komunalë, ku u diskutua për forcimin e bashkëpunimit, përmirësimin e komunikimit dhe avancimin e punës në shërbim të qytetarëve.
Përveç drejtorëve komunalë, në këtë takim ishin të pranishëm edhe nënkryetari i Komunës, Vesel Krasniqi, si dhe kryesuesi i Asamblesë Komunale, Fatmir Ademaj.
“Gjatë takimit u theksua rëndësia e përkushtimit dhe përgjegjësisë së përbashkët, me synimin që vendimet institucionale të përkthehen në shërbime më cilësore, më efikase dhe më afër nevojave të qytetarëve. U ritheksua angazhimi për një komunë më funksionale, transparente dhe për zhvillim të qëndrueshëm që reflektohet drejtpërdrejt në mirëqenien e qytetarëve”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/
