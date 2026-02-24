Njihuni me policët e lagjes tuaj në Prizren dhe Suharekë

Policia e Kosovës po vazhdon iniciativën për prezantimin e policëve të lagjeve në të gjitha zonat, me qëllim ndërtimin e besimit dhe bashkëpunimit me komunitetin.
NJIHUNI ME POLICIN E LAGJES TUAJ!
Policia e Kosovës vazhdon me iniciativën për të prezantuar policët e lagjeve në të gjitha zonat, si pjesë e përkushtimit për ndërtimin e besimit të ndërsjellë dhe bashkëpunimit me komunitetin.
Krahas ruajtjes së rendit dhe sigurisë publike, kjo iniciativë ka për qëllim rritjen e transparencës, përmirësimin e komunikimit dhe nxitjen e përfshirjes aktive të qytetarëve në çështje që ndërlidhen me sigurinë.
Këtë javë, Policia e Kosovës prezanton zyrtarët policorë nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren – STACIONI POLICOR VERI DHE SUHAREKË, të cilët janë në shërbimin tuaj, të gatshëm të dëgjojnë, ndihmojnë dhe bashkëpunojnë drejtpërdrejt me qytetarët e lagjeve përkatëse.
STACIONI POLICOR VERI
Zaim SYLAJ
Sektori: A
Tel.: 0292 100 56 / 192
Email: [email protected]
Zona e Përgjegjësisë:
Lagjja Dardani; fshatrat: Lubizhdë, Korishë, Lutogllavë, Malësi e Re, Gjonaj, Novosellë, Skorobishte, Vrbiqan, Diniq, Kabash.
Hatixhe HOXHAJ
Sektori: A
Tel.: 0292 100 56 / 192
Email: [email protected]
Zona e Përgjegjësisë:
Lagjja Dardani; fshatrat: Lubizhdë, Korishë, Lutogllavë, Malësi e Re, Gjonaj, Novosellë, Skorobishte, Vrbiqan, Diniq, Kabash.
Xhevdet HAMZAJ
Sektori: B
Tel.: 0292 100 56 / 192
Email: [email protected]
Zona e Përgjegjësisë:
Fshatrat: Petrovë, Arbanë, Landovicë, Sërbicë e Poshtme (Arbanas), Piranë, Krushë e Vogël, Randobravë, Zojz, Medvec, Sërbicë e Epërme, Shpinadijë, Caparc, Velezhë, Trepeticë, Novakë, Smaq.
Rafet BYTYQI
Sektori: B
Tel.: 0292 100 56 / 192
Email: [email protected]
Zona e Përgjegjësisë:
Fshatrat: Petrovë, Arbanë, Landovicë, Sërbicë e Poshtme (Arbanas), Piranë, Krushë e Vogël, Randobravë, Zojz, Medvec, Sërbicë e Epërme, Shpinadijë, Caparc, Velezhë, Trepeticë, Novakë, Smaq.
STACIONI POLICOR SUHAREKË
Hamdi BYTYQI
Sektori: A
Tel.: 0292 710 24 / 192
Email: [email protected]
Zona e Përgjegjësisë:
Suharekë; Peqan, Sllapuzhan, Reqan, Reshtan, Studençan, Dobërdolan, Samadraxhë, Nepërbisht, Shirokë, Sopijë.
Blerim KUQI
Sektori: A
Tel.: 0292 710 24 / 192
Email: [email protected]
Zona e Përgjegjësisë:
Suharekë; Peqan, Sllapuzhan, Reqan, Reshtan, Studençan, Dobërdolan, Samadraxhë, Nepërbisht, Shirokë, Sopijë.
Elhame LUMI
Sektori: B
Tel.: 0292 710 24 / 192
Email: [email protected]
Zona e Përgjegjësisë:
Fshatrat: Semetisht, Kasterc, Nishor, Bllacë, Javor, Lizhnicë, Duhel, Grejqec, Qadrak, Dragaqinë, Vershevc, Mohlan, Papaz, Krushicë, Budakovë.
Hashim KABASHI
Sektori: B
Tel.: 0292 710 24 / 192
Email: [email protected]
Zona e Përgjegjësisë:
Fshatrat: Semetisht, Kasterc, Nishor, Bllacë, Javor, Lizhnicë, Duhel, Grejqec, Qadrak, Dragaqinë, Vershevc, Mohlan, Papaz, Krushicë, Budakovë.
Ruzhdi ELSHANI
Sektori: C
Tel.: 0292 710 24 / 192
Email: [email protected]
Zona e Përgjegjësisë:
Fshatrat: Leshan, Tërrnje, Gjinoc, Gelancë, Grejkoc, Sallagrazhdë, Dubravë; nënstacioni Mushtisht: Bukosh, Buzhalë, Maqitevë, Delloc, Tvoran, Vraniq, Popolan, Savrovë.
Florim PIRKU
Sektori: C
Tel.: 0292 710 24 / 192
Email: [email protected]
Zona e Përgjegjësisë:
Fshatrat: Leshan, Tërrnje, Gjinoc, Gelancë, Grejkoc, Sallagrazhdë, Dubravë; nënstacioni Mushtisht: Bukosh, Buzhalë, Maqitevë, Delloc, Tvoran, Vraniq, Popolan, Savrovë.
Qëndroni të informuar përmes kanaleve tona zyrtare dhe mos hezitoni të kontaktoni Policin e Lagjes Suaj për çdo nevojë apo shqetësim që ndërlidhet me sigurinë dhe mirëqenien e komunitetit.
Të gjithë zyrtarët policorë janë në shërbim të drejtpërdrejtë për të adresuar nevojat dhe shqetësimet e qytetarëve, për të ruajtur rendin, qetësinë dhe për të ndërtuar së bashku një ambient të sigurt për të gjithë.
Policia e Kosovës – Në shërbim të qytetarit!
/PrizrenPress.com/
