U mbajt tubim përkujtimor pas ndarjes nga jeta të profesorit Hajdar Mallaku

Sot, në Shtëpinë e Kulturës “Xhemajli Berisha”, u mbajt një akademi përkujtimore kushtuar jetës dhe veprës së profesorit Hajdar Mallaku, mësimdhënës dhe krijues letrar i njohur, e organizuar nga SHKA “Fidani”.
Në këtë aktivitet përkujtimor morën pjesë familjarë, kolegë, nxënës dhe përfaqësues të institucioneve arsimore e kulturore, të cilët ndanë kujtime dhe vlerësime për figurën dhe kontributin e profesorit Hajdar Mallaku, i cili ndërroi jetë të enjten e kaluar në moshën 79-vjeçare.
Berat Batiu, nga Shoqata për Kulturë dhe Art “Fidani”, vlerësoi lart rolin dhe ndikimin e profesor Mallakut në arsim dhe në jetën kulturore të komunitetit, duke theksuar përkushtimin e tij të vazhdueshëm në edukimin e brezave të rinj.
Drejtoresha e Gjimnazit “Gjon Buzuku”, Gylaj Shipkovica, u shpreh se i ndjeri ishte udhërrëfyes i shumë gjeneratave, frymëzim dhe shembull i rrallë i përkushtimit profesional dhe njerëzor.
Ish-nxënësi i tij, Arben Rashkaj, e kujtoi profesorin si një njeri me vlera të larta njerëzore dhe profesionale. Me këtë rast, ai lexoi edhe një fragment nga libri i tij, duke rikthyer para të pranishmëve frymën krijuese të mësimdhënësit dhe shkrimtarit.
Në emër të familjes, mbesa e tij, Rinea, falënderoi të gjithë pjesëmarrësit për nderimin dhe respektin e treguar, duke theksuar se, përveçse një gjysh shembullor, ai ishte mbi të gjitha një njeri i madh.
Përveç fushës së arsimit, Hajdar Mallaku dha kontribut edhe në çështjen kombëtare. Ai ishte themelues i nëndegës së Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Zym më 1989, folësi kryesor në manifestimin për pajtimin e gjaqeve në Gjonaj më 1990, si dhe kryetar i komisionit për regjistrimin e personave të zhdukur gjatë luftës së UÇK-së dhe për kthimin e të shpërngulurve.
Figura e profesor Mallakut do të mbetet e paharruar në kujtesën e familjarëve, nxënësve dhe të gjithë atyre që patën fatin ta njohin dhe të punojnë me të./TV Prizreni/
