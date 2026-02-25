11.1 C
Njëri nga katër instruktorët e arrestuar të poligonit në Prizren është polic

N.H., është njëri nga katër instruktorët e një poligoni në Prizren i cili u arrestua nën dyshimin për falsifikim të dokumenteve.

KALLXO.com mëson se i njëjti është zyrtar policor.Arrestimi i policit u bë bashkë me tre instruktorë të tjerë të Poligonit “Dreni” në Prizren.

Siç mëson KALLXO.com roli i policit ishte marrja e ryshfetit për leje të armëve.Sipas njoftimit të Prokurorisë, katër të dyshuarit me inicialet S.B., R.M., H.N. dhe B.G., janë ndaluar për 48 orë.

“Më konkretisht, ata dyshohen se kanë kryer veprën penale ‘’Falsifikim i dokumentit zyrtar’’ sipas nenit 427 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, si dhe veprën penale ‘’Rastet e posaçme të falsifikimit të dokumenteve’’, nga neni 391 i KPRK-së. Dyshohet se këto veprime janë kryer në vazhdimësi që ndërlidhen me rastin që është në hetim ndaj zyrtarëve në Ministrinë e Punëve të Brendshme (MPB)” – thuhet në njoftimin e Prokurorisë./Kallxo.com

