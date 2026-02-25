10.8 C
“Bereqeti” shpërndan hurma për punëtorët e administratës në Dragash

Drejtori i Administratës Komunale, Veton Halili, sot shpërndau rreth 60 pako me hurma për punëtorët e administratës komunale në emër të shoqatës “Bereqeti”, e cila funksionon në kuadër të KBI–Dragash, me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit.

Komuna falënderon kryetarin e shoqatës, Samidin Flugaj, për këto ndihma dhe për përkrahjen e vazhdueshme ndaj institucioneve dhe qytetarëve.

Sipas njoftimit, Shoqata “Bereqeti” është shumë aktive në territorin e komunës dhe shpërndan vazhdimisht ndihma gjatë festave fetare. Gjatë vërshimeve të fundit, ajo ishte ndër të parat që siguroi ujë për pije, pako ushqimore dhe batanije për familjet në nevojë./PrizrenPress.com/

“Dardania” drejt transformimit: Nisin punimet për gjelbërimin e hapësirës publike në Prizren

