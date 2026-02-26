2.6 C
Prizren
E premte, 27 Shkurt, 2026
type here...

Kulture

Sanremo 2026, Celentano vlerëson Ermal Metën: Është pothuajse e pamundur të mos fitosh

By admin

“Stella stellina” është një ninullë e fuqishme bashkëkohore, delikate në formë, por intensive në përmbajtje. Kënga trajton temën e luftës pa e përmendur atë në mënyrë të qartë, duke zgjedhur rrugën e poezisë dhe imazheve evokuese. Një përkëdhelje muzikore që fsheh një grusht në stomak, e aftë të rrëfejë dhimbjen, frikën dhe pafajësinë e thyer përmes fjalëve të thjeshta, por të thella, shkruan “Euronews”.

Lëvdatat e Celentanos nuk kaluan pa u vënë re dhe e nxorën më tej në pah Ermal Metën, i cili tashmë konsiderohet si një nga yjet e këtij edicioni të Festivalit. Mbështetja e një artisti që ka ndikuar breza të tërë nuk është thjesht një kompliment, por një njohje e rëndësishme e vlerës muzikore dhe interpretuese të këngës.

“Bravo Ermal, kënga jote është e bukur dhe e ke kënduar aq mirë sa është pothuajse e pamundur të mos fitosh”, janë fjalët e këngëtarit dhe kompozitorit milanez.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Drini i Bardhë prezanton afrimin e ri, Feldis Mustafi Pelje

Më Shumë

Sport

P.C Prizreni vazhdon të kryesojë në tabelë

Pas 13 javësh në Liga e Parë të meshkujve në basketboll, Proton Cable Prizreni vazhdon të mbajë pozitën e parë në tabelë me 21...
Fokus

“Dardania” drejt transformimit: Nisin punimet për gjelbërimin e hapësirës publike në Prizren

Në vazhdën e aksioneve të Drejtorisë së Shërbimeve Publike, kanë nisur punimet për rregullimin dhe gjelbërimin e hapësirës publike në lagjen “Dardania”, përgjatë rrugës...

Mot i ftohtë dhe i paqëndrueshëm të dielën

Hajnat e maskuar tentojnë të grabisin një shtëpi në Rahovec, dështojnë

“Nëse ke një mundësi për të shpresuar…” – Vargu i Lea Ypit në këngën e re të U2

Arrestohet një person i dënuar me mbi një vit burg në Prizren

Latifi pret në takim pronarët e barnatoreve private që operojnë në Rahovec

Çahet toka në “Tusus” të Prizrenit, banorët ndihen të rrezikuar

Drini i Bardhë prezanton afrimin e ri, Feldis Mustafi Pelje

Njihuni me policët e lagjes tuaj në Prizren dhe Suharekë

Gjykata ia njeh të drejtën e kompensimit 25 mijë euro familjes së 3-vjeçares që vdiq nga shembja e murit në Qendrën Historike të Prizrenit

Mungesë uji në disa lagje të Prizrenit për shkak të dëmtimit të gypit

Mori 14 mijë € kamatë, kërkohet paraburgim ndaj të dyshuarit për fajde në Rahovec

Arrestohen 4 instruktorë të poligonit Dreni në Prizren, dyshohen për falsifikim

Gjendet 14 vjeçarja nga Rahoveci

Bashkimi sot udhëton drejt kryeqytetit, e pret Bora

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne