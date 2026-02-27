8.3 C
Valdet Hoxha: Liderët politikë mund të jenë pajtuar në heshtje për zgjedhje

By admin

Avokati Valdet Hoxha ka reaguar ndaj situatës së krijuar rreth procesit të zgjedhjes së presidentit, duke theksuar se kandidaturat e shpallura deri më tani nuk janë formalizuar sipas kërkesave kushtetuese.

Sipas tij, kandidatura e vetëshpallur e Arsim Bajramit, por edhe ajo e presidentes aktuale, Vjosa Osmani, duhet të formalizohen përmes sigurimit të 30 nënshkrimeve të deputetëve në Kuvend, në mënyrë që të konsiderohen zyrtare.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

 

“Për t’u konsideruar kandidaturë valide, secili kandidat duhet t’i ketë 30 nënshkrime. Çuditërisht, ende nuk jemi në këtë fazë, ndonëse kanë mbetur vetëm disa ditë deri në afatin kur do të duhej të zgjidhej presidenti i ri,” tha Hoxha në Gazeta.

Ai e ka cilësuar këtë situatë si ngadalësi dhe joseriozitet për një çështje kaq jetike për funksionimin institucional të vendit. Sipas Hoxhës, zhvillimet aktuale lënë hapësirë për të dyshuar se në prapaskenë mund të ketë një marrëveshje politike për ta çuar vendin sërish në zgjedhje.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

 

“Duke parë këtë ngadalësi dhe mungesë serioziteti, unë besoj se në heshtje liderët e partive politike, kryesisht lideri i partisë që ka dalë e para dhe ka formuar qeverinë, Albin Kurti, tashmë janë pajtuar që të shkohet edhe njëherë në zgjedhje,” ka theksuar ai.

Hoxha ka shtuar se tashmë është kaluar rreziku i mosmiratimit të buxhetit, pasi buxheti është miratuar dhe janë miratuar poashtu edhe disa marrëveshje ndërkombëtare, çka sipas tij i hap rrugë skenarit të zgjedhjeve të reja.

“Si duket, pas 45 ditësh do t’u drejtohemi sërish kutive të votimit,” ka përfunduar avokati Valdet Hoxha.

Sanremo 2026, Celentano vlerëson Ermal Metën: Është pothuajse e pamundur të mos fitosh
Një burrë gjendet i vdekur pranë shtëpisë

