Lajme

Zbulohen 12 kyçje ilegale në rrjetin e ujësjellësit në Prizren

By admin

KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. ka njoftuar se gjatë kësaj jave ekipet e Njësisë së Prizrenit kanë evidentuar dhe trajtuar 12 lidhje të paautorizuara në rrjetin e ujësjellësit.

Sipas kompanisë, lidhjet e paautorizuara përbëjnë shkelje të ligjit, dëmtojnë rrjetin e furnizimit me ujë dhe ndikojnë negativisht në cilësinë e shërbimeve për të gjithë konsumatorët.

KRU “Hidroregjioni Jugor” u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos bëjnë kyçje të paautorizuara dhe, në rast se kanë raste të tilla, t’i legalizojnë ato duke ndjekur procedurat e rregullta pranë kompanisë.

“Apelojmë te të gjithë qytetarët që të mos bëjnë kyçje të paautorizuara dhe, nëse kanë raste të tilla, t’i legalizojnë ato duke ndjekur procedurat e rregullta pranë kompanisë”, theksohet në njoftim.

Kompania ka bërë të ditur se kontrollet në terren do të vazhdojnë, ndërsa ndaj çdo shkeljeje do të ndërmerren masat e parapara me ligj./PrizrenPress.com/

Marketing

Banesa në shitje me KËSTE te “Tranziti i Ri” në Prizren!

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ditë e Xhuma me bereqet, dhurohet një automjet për nevojat e KBI-së në Prizren
Next article
Qenaj promovohet në ekipin senior të FC Prizrenit

Më Shumë

Kulture

Drejt përfundimit restaurimi i “Kazermës së Vjetër” në Prizren, do të shndërrohet në Arkiv Ndërkomunal

Restaurimi i objektit historik “Kazerma e Vjetër” në Prizren po i afrohet përfundimit, ndërsa aktualisht po punohet në detajet e fundit para funksionalizimit të...
Lajme

Oborret e shkollave në Dragash kthehen në parkingje falas gjatë verës

Komuna e Dragashit ka marrë vendim që oborret e të gjitha shkollave në territorin e komunës të shfrytëzohen si parkingje pa pagesë gjatë sezonit...

“Heshtja nuk është përgjigje institucionale”, reagon EC Ma Ndryshe ndaj Komunës së Prizrenit

Në Prizren, gjobë prej 300 euro për ngasësin e kamionit që nuk siguroi ngarkesën

Ballkani ndahet me portierin Artan Iljazi

Atdheu me qira

Ballkani prezanton Almedin Klinakun

Aulon Shabani rinovon me Lirinë, firmos kontratë trevjeçare

Granit Xhaka arrin marrëveshje me Chelsean?

Useini vazhdon me Lirinë edhe për sezonin e ri

Sindikata e Policisë ngushëllon familjen e policit Rexhep Gashi, që humbi jetën gjatë detyrës në Vërmicë

Leon Morina promovohet në ekipin senior të Prizrenit

Ndërron jetë Dr. Naser Oskaqak

Banorët nisin të mblidhen për protestë – Pacolli iu tha se do të diskutojë me ta për laurën në rrugën për në Prevallë

Tragjedia në Suharekë – Goditet nga rrufeja, trupin e bartën 1 kilometër babai dhe vëllai

Arrestohet edhe babai i të dyshuarit për vrasjen e imamit në Dragash

Lajmet e Fundit