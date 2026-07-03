Malisheva përmbyll fazën përgatitore në Bullgari, rikthehet në Kosovë

Malisheva ka përfunduar kampin stërvitor në Bansko të Bullgarisë, pas disa ditësh përgatitjesh intensive në prag të sezonit të ri.
Klubi bëri të ditur se me stërvitjen e paradites së sotme është mbyllur zyrtarisht faza përgatitore në Bullgari, ndërsa skuadra tashmë ka marrë rrugën e kthimit drejt Kosovës.
“Me stërvitjen e paradites së sotme, përmbyllëm kampin stërvitor në Bansko, Bullgari. Pas ditëve intensive të punës dhe përgatitjeve, nisim rrugën drejt Kosovës për të vazhduar fazën e radhës”, njoftoi FC Malisheva.
Skuadra malishevase do të vazhdojë përgatitjet në Kosovë, me fokus te ndeshjet zyrtare dhe sfidat që e presin në sezonin e ri, përfshirë edhe garat evropiane./PrizrenPress.com/
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