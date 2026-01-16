Shkoi në tubim elektoral dhe nuk u kthye më: Zhdukja e mistershme e veteranit të UÇK-së, askush s’di gjë për fatin e tij

Ka më shumë së një vit, që familja Tejeci nga komuna e Prizrenit po e kërkojnë familjarin e tyre, Zylfi Tejecin, veteran i Ushtrisë Çlirimitare të Kosovës, i cili me 23 janara të vitit të kaluar doli nga shtëpia për të shkuar në një tubim elektoral dhe nuk u kthye më.
Kliko videon: https://www.facebook.com/reel/777865204588606/?s=single_unit
Djali i tij, Isuf Tejeci në një rrëfim për Nacionalen tha se më nuk ka asnjë informacion nga Policia e Kosovës.
I dëshpëruar, z.Tejeci i ka bërë thirrje institucioneve të shtetit për të ndërmarrur masa lidhur me rastin që sipas tij të kenë të paktën një informacion.
Për më shumë ndiqeni videon
