4 C
Prizren
E shtunë, 17 Janar, 2026
type here...

Lajme

Shkoi në tubim elektoral dhe nuk u kthye më: Zhdukja e mistershme e veteranit të UÇK-së, askush s’di gjë për fatin e tij

By admin

Ka më shumë së një vit, që familja Tejeci nga komuna e Prizrenit po e kërkojnë familjarin e tyre, Zylfi Tejecin, veteran i Ushtrisë Çlirimitare të Kosovës, i cili me 23 janara të vitit të kaluar doli nga shtëpia për të shkuar në një tubim elektoral dhe nuk u kthye më.

Kliko videon: https://www.facebook.com/reel/777865204588606/?s=single_unit

Djali i tij, Isuf Tejeci në një rrëfim për Nacionalen tha se më nuk ka asnjë informacion nga Policia e Kosovës.

I dëshpëruar, z.Tejeci i ka bërë thirrje institucioneve të shtetit për të ndërmarrur masa lidhur me rastin që sipas tij të kenë të paktën një informacion.

Për më shumë ndiqeni videon

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
A duhet t’i japim lamtumirën të shkuarës dhe të mirëpresim të ardhmen?
Next article
Aksident trafiku në Rahovec, vetura del nga rruga dhe rrokulliset

Më Shumë

Fokus

Rasti BKS, Gjykata Themelore në Prizren dërgon në mbajtje 39 të dyshuar

Gjykata Themelore në Prizren ka njoftuar se pas përfundimit të seancës dëgjimore për caktimin e masës së sigurisë ndaj 39 të pandehurve, të njëjtit...
Fokus

Përleshja e armatosur në Prizren, dorëzohet në Polici i dyshuari për tentim vrasje

Zhvillime të reja kanë ndodhur nga rasti tronditës në Prizren, ku më 5 janar dy grupe u konfliktuan me armë zjarri dhe si pasojë...

Vrasje në tentativë, arrestohet një person në Prizren

Mësimi në shkollat e Malishevës shtyhet për dy ditë

Aktakuzë ndaj shtetasit shqiptar për kultivim të drogës në Malishevë

Dy të lënduar në Sllapuzhan të Suharekës, u therën me thikë nga një person

Tjetër skandal në basketbollin kosovar: Asistenti i Bashkimit goditet me shishe nga tifozët e Vëllaznimit

Shtyhet afati për paraqitjen e kërkesave për dëmet nga vërshimet në Malishevë

Aksident trafiku në Rahovec, vetura del nga rruga dhe rrokulliset

Dy persona arrestohen në Prizren, slumuan fizikisht një person brenda lokalit të tij

E shtuna me shi, e diela me ngrica – java e ardhshme më ftohtë

Ajlin Shishko- Hajdari emërohet drejtoreshë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Prizren

Bashkimi triumfon ndaj Vëllaznimit

Vëllaznimi merr dënimin nga Komisioni i Garave pas incidentit me asistentin e Bashkimit

Rahoveci 029 ndahet me trajnerin Bujar Loci

Totaj emëron dy drejtorë të LDK-së në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne