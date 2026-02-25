10.8 C
“Dardania” drejt transformimit: Nisin punimet për gjelbërimin e hapësirës publike në Prizren

By admin

Në vazhdën e aksioneve të Drejtorisë së Shërbimeve Publike, kanë nisur punimet për rregullimin dhe gjelbërimin e hapësirës publike në lagjen “Dardania”, përgjatë rrugës kryesore, një pikë e rëndësishme në hyrje të qytetit të Prizren.

Sipas njoftimit të Komunës së Prizren, në kuadër të këtyre punimeve po hiqen sipërfaqet e betonizuara dhe po pastrohen mbeturinat, përfshirë edhe ato inerte që kanë zënë hapësirat publike.

“Po hiqen sipërfaqet e betonizuara dhe po pastrohen mbeturinat, përfshirë ato inerte, ndërsa hapësirat po transformohen në zona të gjelbëruara dhe parqe për banorët”, thuhet në njoftim.

Komuna thekson se ky aksion shënon një tjetër hap drejt Prizrenit më të pastër, më funksional dhe të gjelbër./PrizrenPress.com/

