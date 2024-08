Bayer Leverkusen e fiton Superkupën e Gjermanisë

Pasi triumfoi në Bundesligë dhe Kupë të Gjermanisë, Bayer Leverkusen, tashmë e ka fituar edhe Superkupën e Gjermanisë, pasi triumfoi në penallti ndaj Stuttgartit.

Skuadra e Xabi Alonsos luajti për pjesën më të madhe të lojës me një lojtar më pak, pasi Martin Terrier u ndëshkua me karton të kuq në minutën e 37-të.

Leverkusen kaloi e para në epërsi kur Boniface shënoi në minutën e 11-të për 1:0.

Stuttgart u kthye në lojë vetëm katër minuta më vonë, për të barazuar në 1:1 me anë të Enzo Millot, me pjesën e parë që u mbyll me këtë rezultat.

‘Mysafirët’ kaluan për herë të parë në epërsi në këtë takim, kur për 2:1 shënoi Undav në minutën e 63-të.

Por heroi i Leverkusenit ishte Patrik Schick, që nuk lejoi që skuadra e tij të mposhtej, pasi barazoi rezulatatin në 2:2 vetëm dy minuta para fundit.

Kësisoj ndeshja shkoi ne penallti.

Për Leverkusen shënuan Schick, Grimaldo, Garcia e Tapsoba, teksa te Stuttgarti dështuan Kratzig dhe Silas.

Rezultati përfundimtar në penallti ishte 4:3 në të mirë të Leverkusenit, që fiton tripletën brenda Gjermanisë.

