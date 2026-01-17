Ring i zjarrtë sonte: Amarildo Bakaj gati për betejën me italianin Morandi

Boksieri shqiptar, Amarildo Bakaj, do të përballet sot, e shtunë, 17 janar, me italianin Francesco Morandi, në një duel që premton spektakël dhe histori.
Ky është një rikthim i rëndësishëm për Bakajn në ring, duke qenë një nga ndeshjet më të rëndësishme të karrierës së tij si boksier profesionist.
Meçi do të zhvillohet në “BBC Arena Schaffhausen”, në Zvicër, dhe pritet të fillojë rreth orës 20:00 ose 21:00.
Boksieri shqiptar vjen me besim të plotë, tituj në brez dhe formë të lartë fizike, ndërsa përballë tij do të jetë një kundërshtar i fortë, por jo i pamposhtur.
Gjatë javës së fundit, të dy boksierët janë provokuar shumë në matjet zyrtare dhe gjatë ‘face-off’, duke krijuar pritshmëri për një meç të madh.
Bakaj ka një rekord prej 14 fitoresh dhe asnjë humbje si boksier profesionist, ndërsa Morandi ka 1 fitore dhe asnjë humbje, pasi deri vonë ka qenë aktiv edhe në MMA.
