Gjendet i vdekur 39-vjeçari i cili ishte shpallur i zhdukur ditë më parë

By admin

Është gjendur i vdekur 39-vjeçari Avdyl Begaj nga Banja e Malishevës i cili ishte shpallur i zhdukur që nga data 18 janar i këtij viti.

Këtë e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi, i cili tha se një qytetar ka lajmëruar policinë pasi ka parë viktimën të shtrirë në tokë.

“Rreth orës 10:00 të ditës së sotme policia është njoftuar nga një qytetar, se në fshatin Siqev, komuna e Klinës, një person është i shtrirë në fushë dhe dyshohet se është pa shenja jete. Menjëherë policia, ka dalë në vendin e ngjarjes pastaj edhe mjeku kujdestar dhe emergjenca kanë dalë në vendin e ngjarjes ku edhe kanë konstatuar vdekjen e viktimës. Në vendngjarje janë njësitë kompetente policore”, thuhet tutje në përgjigjen e policisë.

Sulmuan me mjete të forta katër zyrtarët policorë në Prizren, tre të dyshuarit dërgohen në mbajtje
Labi do të jetë prezent në varrimin e gjyshit të tij në Rahovec

