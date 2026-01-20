Gjendet i vdekur 39-vjeçari i cili ishte shpallur i zhdukur ditë më parë

Është gjendur i vdekur 39-vjeçari Avdyl Begaj nga Banja e Malishevës i cili ishte shpallur i zhdukur që nga data 18 janar i këtij viti.
Këtë e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi, i cili tha se një qytetar ka lajmëruar policinë pasi ka parë viktimën të shtrirë në tokë.
“Rreth orës 10:00 të ditës së sotme policia është njoftuar nga një qytetar, se në fshatin Siqev, komuna e Klinës, një person është i shtrirë në fushë dhe dyshohet se është pa shenja jete. Menjëherë policia, ka dalë në vendin e ngjarjes pastaj edhe mjeku kujdestar dhe emergjenca kanë dalë në vendin e ngjarjes ku edhe kanë konstatuar vdekjen e viktimës. Në vendngjarje janë njësitë kompetente policore”, thuhet tutje në përgjigjen e policisë.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren