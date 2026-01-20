3.3 C
Labi do të jetë prezent në varrimin e gjyshit të tij në Rahovec

By admin

Pas humbjes së gjyshit, këngëtarit Labinot Rexha i është mundësuar që të jetë prezentë në varrimin e tij.

Lajmin e bën të ditur përmes një postimi në Instastory.

Aty thuhet se varrimi do të bëhet në ora 13:00 ku e falënderuan produksionin për mirëkuptim.

“Sot, për shkak të ndarjes nga jeta të gjyshit të tij, Labit do t’i lejohet të jetë prezent në varrimin që mbahet në Rahovec, në ora 13:0. Falënderojmë produksionin e Big Brother dhe gjithë bashkëpunëtorët për mirëkuptimin dhe mundësinë që ia dhanë Labit të jetë pranë familjes në këtë moment të vështirë”, thuhet në njoftim.

Gjendet i vdekur 39-vjeçari i cili ishte shpallur i zhdukur ditë më parë
Levent Bus emërohet drejtor i Financave, kompletohet ekipi i drejtorëve në Prizren

