Opinione

Opozita në kërkim të alibisë për mosnjohje të zgjedhjeve

By admin

Sadri Ramabaja

Kjo sjellje e opozitës ndaj votës—fillimisht brenda llojit e më pas në raport me procesin zgjedhor në tërësi—tregon se mosnjohja de facto e rezultatit të zgjedhjeve është strategjia dalëse e planifikuar tashmë. Kjo sjellje e opozitës ndaj votës—fillimisht brenda llojit e më pas në raport me procesin zgjedhor në tërësi—tregon se mosnjohja de facto e rezultatit të zgjedhjeve të shkurtit nuk është episod i izoluar, por pjesë e një qëndrimi politik të konsoliduar. Në këtë prizëm, kontestimi aktual i procedurave nuk synon vetëm rivlerësimin e disa rezultateve, por përgatit terrenin për mosnjohjen e plebishitit të 28 dhjetorit si akt politik legjitim. Kjo logjikë e refuzimit të vazhdueshëm të verdiktit qytetar e zhvendos konfliktin nga fusha e garës demokratike në territorin e delegjitimimit sistemik.

Megjithatë, reagimi i sotëm i kryeprokurorit të Prizrenit mund të lexohet si sinjal se shteti—përtej kalkulimeve politike—po përpiqet të rikthejë monopolin e ligjshmërisë dhe të vendosë kufij të qartë mes kontestimit demokratik dhe minimit të rendit kushtetues. Nëse ky reagim pasohet nga veprime konsistente dhe transparente, ai mund të shënojë jo vetëm ndërhyrjen e drejtësisë, por edhe rikthimin e shtetit si aktor funksional në mbrojtje të vullnetit elektoral.urtit nuk është episod i izoluar, por pjesë e një qëndrimi politik të konsoliduar.

Në këtë prizëm, kontestimi aktual i procedurave nuk synon vetëm rivlerësimin e disa rezultateve, por përgatit terrenin për mosnjohjen e plebishitit të 28 dhjetorit si akt politik legjitim. Kjo logjikë e refuzimit të vazhdueshëm të verdiktit qytetar e zhvendos konfliktin nga fusha e garës demokratike në territorin e delegjitimimit sistemik.

Megjithatë, reagimi i sotëm i kryeprokurorit të Prizrenit mund të lexohet si sinjal se shteti—përtej kalkulimeve politike—po përpiqet të rikthejë monopolin e ligjshmërisë dhe të vendosë kufij të qartë mes kontestimit demokratik dhe minimit të rendit kushtetues. Nëse ky reagim pasohet nga veprime konsistente dhe transparente, ai mund të shënojë jo vetëm ndërhyrjen e drejtësisë, por edhe rikthimin e shtetit si aktor funksional në mbrojtje të vullnetit elektoral.

