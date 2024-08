Tayna në bashkëpunim me DJ e famshëm ndërkombëtar

Brenda një kohe të shkurtër, projekti muzikor i këngëtares së mirënjohur Tayna, i cili mban titullin “Si Ai” u kthye në hit.

Sakaq ditën e djeshme ajo ka publikuar bashkëpunimin e saj me Marshmello dhe Ukay.

Marshmello është DJ dhe producent i famshëm amerikan.

Këngët e tij ”Silence” (me Khalid ), ”Wolves” (me Selena Gomez ), ”Friends” (me Anne-Marie ), ”Happier” (me Bastille ) dhe ”Alone” kanë marrë certifikimin multi-platin në disa vende duke përfshirë SHBA-në, dhe renditet në Top 40 të Billboard Hot 100.

