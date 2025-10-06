11.3 C
Totaj: Unë i pari, Abrashi i dyti, kurse i treti Selmanaj

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj që garon edhe për një mandat nga radhët e PDK-së, ishte i ftuar në “Pressing” të T7.

Ai ka thënë se në bazë të matjeve Artan Abrashi i LVV-së del i dyti, ndërkaq Driton Selmanaj i LDK-së i treti.

Por, Totaj tha se ai është në garë me gjithë Qeverinë Kurti dhe jo vetëm me Artan Abrashin.

“Në bazë të matjeve që janë bërë duket që i dyti është Abrashi i LVV-së dhe i treti Driton Selmanaj nga LDK. Por në fakt unë kam përshtypje që unë nuk jam garë më Abrashin, por me Albin Kurtin dhe gjithë Qeverinë sepse çdo ditë pothuajse i ke në Prizren ka 3-4 minsitra, deputetë, Albin Kurti, veç Dimal Basha nuk ka qenë akoma”, ka thënë Totaj. /Gazeta Express

 

 

 

 

