Zhduket një 39-vjeçar nga Banja e Malishevës, kërkohet ndihmë për gjetjen e tij

By admin

Është zhdukur Avdyl Begaj, 39-vjeçari nga fshati Banjë e Malishevës.

Në bazë të njoftimit të fshatit, thuhet se për herë të fundit ai është parë më 18 janar, në zonën Klinë – Ujmir – Siqevë.

Gjithashtu është kërkuar ndihmë për gjetjen e këtij personi.

“Nëse dikush ka çfarëdo informacioni rreth vendndodhjes së tij, ju lutemi të kontaktoni në numrin: 044 269 767”, thuhet në njoftim.

Fermerët e Suharekës preken nga vërshimet, kërkojnë mbështetje
Sulmuan me mjete të forta katër zyrtarët policorë në Prizren, tre të dyshuarit dërgohen në mbajtje

