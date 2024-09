Ilir Daja largohet nga Ballkani, përshëndetet me lojtarët pas ndeshjes me Malishevën 

Daja këtë vit nuk arriti ta dërgojë Ballkanin në grupe në garat evropiane, gjë që e kishte bërë dy herë radhazi.

Pas ndeshjes me Malishevën, ku Ballkani pësoi humbje me rezultat 3-2 , Ilir Daja është përshëndetur me lojtarët e tij, lajm që konfirmohet nga drejtues të klubit për Telegrafin.

Ai pritet të vazhdojë karrierën te Dinamo Tirana, klub me të cilin ka qenë i lidhur së fundmi.

Në orët në vijim klubi suharekas pritet të dal me komunikatë zyrtare.

