Prizreni gati për fillimin e vitit të ri shkollor

By admin

Drejtoresha e Arsimit në Prizren,Luljeta Veselaj – Gutaj, ka njoftuar se janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të siguruar një fillim të mbarë të procesit mësimor në të gjitha shkollat e komunës.

Kliko videon:https://www.facebook.com/reel/1005916998209680

Ajo tha se janë ndërmarrë masa konkrete për të krijuar kushte sa më të mira për nxënësit dhe mësimdhënësit, me fokus në një nisje të rregullt dhe të sigurt të vitit shkollor.

“Janë bërë të gjitha përgatitjet për një fillim sa më të mbarë të vitit shkollor. Po punojmë vazhdimisht që çdo shkollë të jetë e gatshme për të pritur nxënësit në kushte të përshtatshme për të mësuar dhe për të arritur rezultate”, tha Veselaj – Gutaj.

Ajo ka uruar të gjithë nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit për një vit të suksesshëm./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

