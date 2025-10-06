9.1 C
Prizren
E hënë, 6 Tetor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Zbulohet sasi e konsiderueshme mallrash të padeklaruara në pikën kufitare Vërmicë

By admin

Zyrtarët doganorë në pikën kufitare Vërmicë kanë parandaluar tentativën për të futur në territorin e Republikës së Kosovës mallra të padeklaruara, gjatë një kontrolli rutinë të zhvilluar sot, raporton PrizrenPress.

Dogana ka njoftuar se gjatë kontrollit të një automjeti të udhëtarëve, janë gjetur 18 thasë me 144 palë mbathje sportive të markës “Nike”, të cilat ishin fshehur në bagazhin e automjetit dhe nuk ishin deklaruar në momentin e hyrjes në territor.

“Pala në fjalë nuk posedonte faturë për mallin, dhe sipas procedurave ligjore, malli është ndaluar përkohësisht në pikën kufitare deri në përfundimin e procedurave”, thuhet në njoftimin e Doganës së Kosovës./PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Mielli për bukën e nesërme
Next article
Mallra të padeklaruara kapen në Vërmicë – Dogana ndalon automjet me suplemente ushqimore

Më Shumë

Fokus

Abdixhiku në Dragash: Ne qeverisim me duar të pastra, pa afera korruptive

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) Lumir Abdixhiku është shprehur i bindur që kandidati i LDK-së për kryetar të Dragashit, Bexhet Xheladini, do...
Fokus

Totaj: Trajnerët e mirë thonë se ekipi që luan mirë, nuk duhet të ndryshohet shpesh

Kryetari aktual i Prizrenit dhe kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për një mandat tjetër, Shaqir Totaj, ka thënë se do të ketë lëvizje...

Fillon sot edicioni i 22-të i “Javës së Bibliotekës’

Fillimi i javës me shi e erëra të forta

Memli Krasniqi dhe Shaqir Totaj përurojnë stadiumin në Gjonaj: Ky model i qeverisjes duhet të vazhdojë

Vendos Gjykata Kushtetuese: Kuvendi nuk është konstituuar pa zgjedhjen e një Nënkryteari serb, 12 ditë afat

Aksident i rëndë trafiku në Prizren – tre persona të lënduar, një i arrestuar

Policia e Kosovës bashkohet në marshin sensibilizues kundër kancerit të gjirit në Prizren

Gjuajtje me armë në Shirokë të Suharekës, plagoset një person

Trajneri i Prizrenit, Gëzim Hasi, zyrtarisht me licencë të njohur nga UEFA

Policia sekuestron shtatë motoçikleta në afërsi të shkollave në Prizren

Kamufloi drogë në ajvar apo sos domatesh, kapet nga policia i dyshuari në Suharekë

Policia sekuestron në Suharekë një Mercedes G63 me vlerë 160 mijë euro

Samir Selmani: Do të angazhohem për rikthimin e logos së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Gjendet vajza 16 vjeçare e raportuar e zhdukur në Suharekë, nuk pranon të kthehet në shtëpi

Universiteti i Prizrenit vlerësohet me Çertifikatën e Cilësisë për kontributin në arsimin e lartë dhe ndërkombëtarizim

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne