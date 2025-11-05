13.4 C
Prizren
E mërkurë, 5 Nëntor, 2025
FokusSiguri

Gjendet shëndoshë e mirë Suela Krasniqi nga Prizreni, e raportuar e zhdukur më 31 tetor

By admin

Është gjetur shëndoshë e mirë 15-vjeçarja Suela Krasniqi, e cila ishte raportuar e zhdukur më 31 tetor në Prizren.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e këtij qyteti, Shaqir Bytyqi.

E mitura kishte dalë nga shtëpia për t’u takuar me shoqet, por nuk ishte kthyer më, ndaj rasti ishte raportuar në polici më 1 nëntor, rreth orës 02:00 të mëngjesit.

Fatmirësisht, Suela është në gjendje të mirë shëndetësore.

Lajmet e Fundit

