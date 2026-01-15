8.2 C
Prizren
E enjte, 15 Janar, 2026
Përleshja e armatosur në Prizren, dorëzohet në Polici i dyshuari për tentim vrasje

By admin

Zhvillime të reja kanë ndodhur nga rasti tronditës në Prizren, ku më 5 janar dy grupe u konfliktuan me armë zjarri dhe si pasojë dy persona mbetën të plagosur.

Burime të Klankosova.tv bëjnë të ditur se Arlind Hoxha, njëri nga të dyshuarit e këtij rasti, është dorëzuar në Polici.

Kujtojmë se deri te kjo ngjarje kishte ardhur si pasojë e një mosmarrëveshje mes dy grupeve, ndërsa të gjithë të dyshuarit, sipas burimeve të Klankosova.tv, kanë të kaluar kriminale.

Rasti po hetohet në koordinim me Prokurorinë Themelore në Prizren.

Shënim: Personi/personat e përmendur në këtë artikull, prezumohen të pafajshëm deri në një vendim të formës së prerë nga gjykata.

Gjendet pa shenja jete një taksist në veturën e tij në Prizren, policia jep detaje
Rrëshqitje gurësh dhe dheu bllokon aksin rrugor Krushevë–Restelicë në Dragash

