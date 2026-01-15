8.2 C
Prizren
E enjte, 15 Janar, 2026
type here...

Lajme

Rrëshqitje gurësh dhe dheu bllokon aksin rrugor Krushevë–Restelicë në Dragash

By admin

Si pasojë e rrëshqitjes së gurëve dhe dheut, është bllokuar aksi rrugor nacional Krushevë–Restelicë, në komunën e Dragashit.

Kompania kontraktore është nisur drejt lokacionit për të intervenuar dhe për të zhbllokuar rrugën, raporton RTK.

Për momentin, qarkullimi në këtë segment rrugor mbetet i pamundur.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Përleshja e armatosur në Prizren, dorëzohet në Polici i dyshuari për tentim vrasje
Next article
Rahoveci 029 ndahet me trajnerin Bujar Loci

Më Shumë

Lajme

Bie fluksi i mërgimtarëve në pikat kufitare

Qendra Kombëtare për Menaxhimin e Kufirit ka përditësuar informacionet mbi situatën e pritjeve në pikat kufitare të Kosovës. Sipas të dhënave të fundit, mërgimtarët që...
Lajme

Vërshime të mëdha në Suharekë, bllokohen disa rrugë

Me reshjet që kanë nisur që mbrëmjen e së premtes, disa zona në Suharekë janë përfshirë sërish nga vërshimet, duke vështirësuar qarkullimin rrugor. Kryetari i...

Shorter shkëlqen në debutimin e tij te Bashkimi

FBK-ja dënon ashpër incidentin në Prizren

Plumbi qorr godet një shtëpi në Shirokë të Suharekës, dëmtohet dritarja

Kryeprokurori i Prizrenit, Kryeziu: Në kohën e fundit kemi të bëjmë me raste të shumta të kokainës

Rruga Prizren-Tetovë, projekt që do të afrojë dy qytete shqiptare |VIDEO

Kryetari i Dragashit: Ata që shfrytëzojnë LDK-në për interesa personale, herët a vonë do të përballen me pasoja

Totaj nderon me mirënjohje pronarin e restorantit “Beska”

Bashkimi triumfon ndaj Vëllaznimit

“Civil War” nga Guns N’ Roses kënga e të gjitha luftërave

Agim Ademi merr pjesë në ceremoninë “Laureatët 2025” në Prizren

Zyliha Miloti feston 80-vjetorin e lindjes

Restaurohet shtëpia e familjes Bërlajolli në Qendrën Historike të Prizrenit

Akulli në rrugën Prizren-Prevallë shkakton aksident mes dy veturave

I përkeqësohet gjendja njërit të dyshuar gjatë seancës për rastin e ‘zhvatjes’ së mbi 1 milion eurove nga BSK

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne