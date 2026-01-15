Rrëshqitje gurësh dhe dheu bllokon aksin rrugor Krushevë–Restelicë në Dragash

Si pasojë e rrëshqitjes së gurëve dhe dheut, është bllokuar aksi rrugor nacional Krushevë–Restelicë, në komunën e Dragashit.
Kompania kontraktore është nisur drejt lokacionit për të intervenuar dhe për të zhbllokuar rrugën, raporton RTK.
Për momentin, qarkullimi në këtë segment rrugor mbetet i pamundur.
