Rahoveci 029 ndahet me trajnerin Bujar Loci

By admin

Klubi i basketbollit Rahoveci 029 ka njoftuar se ka ndërprerë bashkëpunimin me trajnerin Bujar Loci me marrëveshje të dyanshme.

“Me marrëveshje të dyanshme kemi ndërprerë bashkëpunimin me trajnerin Bujar Loci. Për një sezon e gjysmë, trajneri Loci ishte pjesë e rëndësishme e historisë së inkuadrimit dhe zhvillimit të klubit tonë, duke dhënë kontribut të çmuar me përkushtim, profesionalizëm dhe punë të palodhshme”, thuhet në njoftimin e klubit.

Rahoveci 029 e ka falënderuar trajnerin Loci për angazhimin dhe korrektësinë e treguar gjatë kësaj periudhe, duke i uruar suksese dhe mbarësi në vazhdim të karrierës./PrizrenPress.com/

