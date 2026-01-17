4.8 C
Prizren
E shtunë, 17 Janar, 2026
type here...

FokusSport

Çikat e Bashkimit fitojnë me një fund dramatik ndaj Penzës

By admin

Çikat e Bashkimit kanë shënuar fitore të rëndësishme ndaj Penzës me rezultat 75:72 (17:14, 19:19, 17:20, 22:19), në një ndeshje shumë të fortë dhe me emocione deri në sekondat e fundit, raporton PrizrenPress.

Ndeshja ishte e balancuar gjatë gjithë kohës, me Penzën që disa herë kaloi në epërsi falë lojës së mirë të C. Denise. Megjithatë, Bashkimi reagoi fuqishëm në çerekun e katërt, ku me gjuajtje të sakta nga distanca dhe mbrojtje të fortë arriti ta rikthejë avantazhin. Pikët vendimtare në minutën e fundit dhe menaxhimi i qetë i topit i siguruan fitoren vendasve.

N. Bohanon ishte më e dalluara te Bashkimi me 27 pikë dhe 11 kërcime, ndërsa A. Mead kontribuoi me 23 pikë, 7 kërcime dhe 4 asistime. Paraqitje të mirë pati edhe S. Daci me 17 pikë dhe 15 kërcime.

Te Penza, më efikasja ishte C. Denise me 32 pikë, 7 asistime dhe 11/13 nga gjuajtjet e lira, ndërsa T. Rose shtoi 18 pikë dhe 8 kërcime, por kjo nuk mjaftoi për të shmangur humbjen./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Kandidatit për deputet të PDK-së i hiqen më shumë se 3 mijë vota vetëm në Komunën e Prizrenit
Next article
Gashi: Hoti dhe Selmanaj po e dëmtojnë rëndë LDK-në, dyshime serioze për manipulim votash në Prizren

Më Shumë

Fokus

Prizreni përkujton viktimat e gjenocidit serb me ndezje qirinjsh në “Shadërvan”

Në Ditën e Përkujtimit të Gjenocidit serb ndaj Shqiptarëve në Kosovë, Komuna e Prizrenit, në bashkëpunim me Organizatën e Veteranëve të Luftës së UÇK-së...
Lajme

Filloi gjysmëvjetori i dytë në të gjitha shkollat e Prizrenit

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj tha se procesi mësimor i gjysmëvjetorit të dytë ka nisur sipas planifikimit në të gjitha shkollat. Sipas saj,...

Rahoveci 029 ndahet me trajnerin Bujar Loci

Aktakuzë ndaj shtetasit shqiptar për kultivim të drogës në Malishevë

Prekëse: Prezantuesja e RTK-së nuk arriti t’i mbante lotët teksa jepte lajmin për përkujtimin e masakrës në Krushë të Madhe ku ia vranë babain

Betohen katër anëtarët e rinj të Kuvendit të Prizrenit

Përfundon afati kalimtar te meshkujt

Zyliha Miloti feston 80-vjetorin e lindjes

Bashkimi triumfon ndaj Vëllaznimit

Fillon procesi mësimor në Suharekë, kryetari Muharremaj uron nxënësit dhe mësimdhënësit

44 vjet nga vrasja e vëllezërve Gërvalla dhe Kadri Zekës

Plumbi qorr godet një shtëpi në Shirokë të Suharekës, dëmtohet dritarja

Zënka përfundon në të shtëna me armë në Prizren

44 aksidente rrugore e mbi 1400 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Mbi 300 kërkesa për dëmet nga vërshimet në Komunën e Rahovecit

Behar Brenoli riemërohet drejtor i Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Dragash

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne