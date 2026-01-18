-0.6 C
Prizren
E hënë, 19 Janar, 2026
type here...

Lajme

Kryeziu: Kandidatët po distancohen por vështirë të besohet se komisionerët kanë manipuluar nga simpatia apo dashuria

By admin

Ismet Kryeziu nga Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) ka deklaruar se shumë kandidatë që kanë përfituar mijëra vota të shtuara në mënyrë të paligjshme nga komisionerë zgjedhorë, po distancohen publikisht nga këto veprime, duke pretenduar se votat u janë shtuar pa dijeninë e tyre.

Kliko videon:https://www.facebook.com/reel/4294222634125257

Ai përmes një statusi në Facecook tha se në raste kur ka dyshime për vepra penale, përfshirë krimin zgjedhor, është normale që individët të shpallen të pafajshëm deri në përfundimin e procedurave ligjore.

Krijojmë webfaqe për biznese

Sipas tij, institucionet e drejtësisë duhet të zhvillojnë hetime të plota, të pavarura dhe të paanshme, në mënyrë që përmes ndëshkimit të përgjegjësve të garantohet sundimi i ligjit dhe të rikthehet besimi i qytetarëve në integritetin e zgjedhjeve dhe demokracinë.

“:Shumë kandidatë që kanë përfituar mijëra vota të shtuara në mënyrë të paligjshme nga komisionerë zgjedhorë, po distancohen publikisht nga këto veprime, duke deklaruar se votat në fjalë u janë shtuar pa dijeninë e tyre. Në situata kur ka dyshime për vepra penale, përfshirë krimin zgjedhor, është e pritshme që individët të deklarohen të pafajshëm deri në përfundimin e procedurave ligjore”, tha i.

“Megjithatë, pa paragjykuar përgjegjësitë individuale dhe duke respektuar parimin e prezumimit të pafajësisë, mbetet e vështirë të besohet se komisionerët kanë ndërmarrë veprime të manipulimit masiv vetëm mbi bazën e simpatisë personale apo ‘dashurisë’ për kandidatë të caktuar, pa dijeninë, nxitjen, korruptimin apo ndërlidhjen me interesa të caktuara.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Në këtë kontekst, është detyrë e institucioneve të drejtësisë që të hetojnë në mënyrë të plotë, të pavarur dhe të paanshme të gjitha rrethanat e procesit zgjedhor, përfshirë motivet, format dhe autoritetin e ndikimit. Vetëm përmes një hetimi të mirëfilltë dhe ndëshkimit penal të të gjithë atyre që rezultojnë të përfshirë, mund të garantohet sundimi i ligjit dhe të rikthehet besimi i qytetarëve në integritetin e zgjedhjeve dhe në demokraci”, deklaroi ai.

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Fushatë informuese në Vërmicë për targa të huaja
Next article
Bashkimi fiton me përmbysje ndaj Rahovecit

Më Shumë

Lajme

44 aksidente rrugore e mbi 1400 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

44 aksidente trafiku janë shkaktuar brenda 24-orëve në vendin tonë. Nga 44 aksidente, 16 janë me të lënduar dhe 28 me dëme materiale. Po ashtu...
Lajme

Shkoi në tubim elektoral dhe nuk u kthye më: Zhdukja e mistershme e veteranit të UÇK-së, askush s’di gjë për fatin e tij

Ka më shumë së një vit, që familja Tejeci nga komuna e Prizrenit po e kërkojnë familjarin e tyre, Zylfi Tejecin, veteran i Ushtrisë...

Rrëqethëse: Muriqi ia dedikon ‘hat-trickun’ babait të ndjerë

“Dallaveret” me votat e kandidatëve: Kërkohet rinumërim i plotë i votave dhe nxjerrjen e përgjegjësve para drejtësisë

Akademia e Filmit Evropian përkujton Enver Petrovcin në ceremoninë EFA në Berlin

Derbi në Mitrovicë

Rahovec: Punime të përkohshme në rrugën “Dëshmorët e Pashtrikut”

Bashkimi–Rahoveci, duel me objektiva të ndryshme në Prizren

Bashkimi triumfon ndaj Vëllaznimit

Ndërprerje e ujit të pijes në disa zona të Prizrenit, shkak mungesa e energjisë elektrike

Betohen katër anëtarët e rinj të Kuvendit të Prizrenit

Hapen regjistrimet për turneun Alley-Oop në Prizren

Komuna e Malishevës hap afatin për raportimin e dëmeve nga vërshimet

I ofroi 5 euro ryshfet policit në Vërmicë, arrestohet i dyshuari

Çikat e Bashkimit kërkojnë fitore ndaj Penzës

Mbi 300 kërkesa për dëmet nga vërshimet në Komunën e Rahovecit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne