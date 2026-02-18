2.3 C
Trepça fiton Kupën e Kosovës për herë të pestë radhazi

By admin

Trepça ka fituar Kupën e Kosovës në basketboll për herë të pestë radhazi, pasi në finale mposhti Bashkimin me rezultat 91-72.

Ndeshja u zhvillua në palestrën Palestra “Mizahir Isma” në Rahovec, ku mitrovicasit dominuan takimin dhe siguruan një fitore të merituar.

Me këtë triumf, Trepça vazhdon serinë e sukseseve dhe konfirmon epërsinë në basketbollin kosovar./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

