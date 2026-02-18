6.9 C
Prizren
E mërkurë, 18 Shkurt, 2026
type here...

Fokus

Prizren: Vihen themelet për ndërtimin e 50 shtëpive për familjet në nevojë

By admin

Në një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të kushteve të jetesës për familjet me asistencë sociale, sot u vu gurthemeli për ndërtimin e 50 shtëpive në Prizren, në kuadër të një projekti humanitar që po realizohet në bashkëpunim mes Komuna e Prizrenit dhe Shoqata “Jetimat e Ballkanit”.

Sipas njoftimit të komunës, projekti synon t’u sigurojë strehim të qëndrueshëm familjeve që jetojnë në kushte të vështira ekonomike, duke krijuar një bazë më të sigurt për jetën dhe mirëqenien e tyre.

Nga gjithsej 50 shtëpi të planifikuara, 35 do të ndërtohen në “Lagjen e Trimave” në Prizren, ndërsa 15 të tjera do të realizohen në pronat private të rasteve sociale, varësisht nga nevoja dhe kushtet specifike të përfituesve.

“Ky investim është i rëndësishëm për mbështetjen e kategorive më të ndjeshme dhe forcimin e solidaritetit”, thuhet në njoftimin e Komunës së Prizrenit./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Zhduket 14 vjeçarja nga Rahoveci – Policia kërkon ndihmë për gjetjen e saj
Next article
Arsim Berisha emërohet zëvendësministër i Shëndetësisë

Më Shumë

Lajme

Rekonstruktohet aksi rrugor Sarosh – Rahovec, nisin punimet

Kanë nisur punimet për rehabilitimin dhe rikonstruimin e aksit rrugor Sarosh – Polluzhë – Pastasel – Senoc – Drenoc – Rahovec, ka njoftuar Drejtoria...
Opinione

Gazetaria hulumtuese, pasion dhe mision publik që kërkon guxim, përkushtim dhe durim

Nga Musa Sabedini - Çdo hulumtim ka një mision, dhe çdo mision bart në vete një rrezik real. Ky përkufizim i thjeshtë mjafton për...

Zafir Berisha uron 18-vjetorin e Pavarësisë: Liria nuk guxon të negociohet

Erërat e forta lënë pa rrymë qendrën e skijimit në Brezovicë

Shqipe Kastrati vjen me hitin e ri ‘A ma bon hallall’

Ish-kryetari i Prizrenit, Mytaher Haskuka betohet si deputet i Kuvendit të Kosovës

Triumfon Eris Bajraj, prek fitoren e dhjetë në boksin profesionist

Hoti: Familja, themeli i shoqërisë, dinjiteti i sakrifikuesve, obligim

Xhoxhaj sonte synon të mbrojë për herë të dytë titullin e Kampionit të Evropës (EBU)

Gjyqtarët dalin nga parketi në ndeshjen Bashkimi – GO+ Peja, në shenjë proteste për kolegun e tyre

Nikqi rikthen buzëqeshjen, Liria fiton pas eliminimit nga Kupa

Malishevë: Një 43-vjeçar gjendet pa shenja jete në një objekt banimi

Rifati suspendohet, P.C Prizreni pa trajner në finale

Zhduket 14 vjeçarja nga Rahoveci – Policia kërkon ndihmë për gjetjen e saj

Largoi gruan me tre fëmijët nga shtëpia, arrestohet i dyshuari në Rahovec

Fermerët e Malishevës përkrahen me teknologji moderne bujqësore

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne