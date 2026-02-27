0.9 C
Prizren
Kosova lufton deri në fund, por mundet nga Sllovakia në Prizren

By admin

Në një ndeshje të vlefshme për parakualifikimet e FIBA Eurobasket 2029, Kosova luftoi deri në fund, por pësoi humbje ndaj Sllovakia me shifrat 78:89 (27:18, 15:30, 24:26, 12:15) në Prizren.

Dardanët nisën fuqishëm me 14:2, duke fituar çerekun e parë 27:18, por periudha e dytë ishte vendimtare për mysafirët, të cilët barazuan dhe kaluan në epërsi, duke shkuar në pushim 42:48. Pjesa e dytë ishte e baraspeshuar, por Sllovakia ruajti epërsinë deri në fund.

Te Kosova u dalluan kapiteni Lis Shoshi me 18 pikë e 6 kërcime dhe Divine Myles me 21 pikë, 4 kërcime e 5 asistime. Te mysafirët, Maros Golian regjistroi 18 pikë e 18 kërcime, ndërsa David De Julius kontribuoi me 26 pikë e 8 asistime.

Pas kësaj sfide, Kosova ka një fitore dhe dy humbje, ndërsa Sllovakia ka dy fitore në dy ndeshje. Dardanët do të përballen me Shqipërinë si vendas dhe sërish me Sllovakinë si mysafir gjatë muajit korrik./PrizrenPress.com/

