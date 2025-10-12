Artan Abrashi pas mbylljes së votimeve: Balotazhi na pret – Prizreni do të fitojë!

Pas përfundimit të votimeve për zgjedhjet lokale, kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashi, ka reaguar me një mesazh optimist dhe mobilizues për qytetarët.
“Balotazhi na pret! Qytetarët e Prizrenit folën qartë! Shumica duan ndryshim, duan drejtim të ri,” ka deklaruar Abrashi, duke e cilësuar rezultatin si një sinjal të qartë për nevojën e një qeverisje të re.
Ai ka theksuar se tani fillon “beteja e vërtetë”, duke u zotuar se do të vazhdojë me përkushtim, besim dhe dashuri për qytetin.
“Me besim, me zemër e me dashuri për qytetin tonë. Prizreni do të fitojë!” ka shkruar ai në rrjetet sociale./PP/
