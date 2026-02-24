Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi për praktikë profesionale të nxënësve në Prizren

KRU “Hidroregjioni Jugor” dhe Shkollës së Mesme Teknike, Qendra e Kompetencës “11 Marsi” në Prizren kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me qëllim të angazhimit të nxënësve në punë praktike tremujore pranë kompanisë.
Kjo marrëveshje synon forcimin e bashkëpunimit ndërmjet arsimit dhe sektorit publik, duke krijuar mundësi konkrete për nxënësit që të përfitojnë përvojë praktike dhe të përgatiten për tregun e punës.
“Kjo marrëveshje synon forcimin e bashkëpunimit ndërmjet arsimit dhe sektorit publik, duke u mundësuar nxënësve që të fitojnë përvojë praktike, të zhvillojnë aftësitë profesionale dhe të përgatiten për tregun e punës”, thuhet në njoftim.
Sipas marrëveshjes, nxënësit do të angazhohen në departamente të ndryshme të kompanisë, në përputhje me profilin e tyre arsimor, nën mbikëqyrjen e stafit profesional.
“KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ mbetet e përkushtuar në mbështetjen e të rinjve dhe në krijimin e mundësive konkrete për zhvillim profesional”, theksohet më tej në njoftim./PrizrenPress.com/
Marketing
Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/