5.3 C
Prizren
E premte, 16 Janar, 2026
type here...

Sport

Rahoveci 029 prezanton trajnerin e ri

By admin

Goran Samarxhiev nga Maqedoni e Veriut, është trajneri më i ri i Rahovecit 029.

Rahoveci 029, të premten ka prezantuar trajnerin e ri, i cili në këtë post zëvendëson Bujar Locin.

“Kemi kënaqësinë të njoftojmë se kemi arritur marrëveshje me trajnerin Goran Samardziev, i cili nga sot do t’i bashkohet klubit tonë”, ka shkruar Rahoveci 029.

44-vjeçari si basketbollist karrierë ka bërë në Maqedoninë e Veriut, ndërsa me zejen e trajnerit merret prej vitit 2016.

Fillimisht, ka punuar për tri vjet si ndihmëstrajner te Feni Industries, përpara se të angazhohet si trajner kryesor prej vitit 2019 deri në vitin 2023.

Pastaj, ka udhëhequr Rabotniçkin deri në vitin 2025, përpara se ti besohet posti i selektorit të ekipit U20 të Maqedonisë së Veriut.

Rahoveci 029, aktualisht zë vendin e fundit në tabelë me 20 pikë dhe ndeshjen e radhës e luan në udhëtim kundër Bashkimit.

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rahovec: Punime të përkohshme në rrugën “Dëshmorët e Pashtrikut”
Next article
Totaj për mandatin e ri: Besoj dhe shpresoj për performancë të mirë

Më Shumë

Sport

Peja 03 fiton derbin, mposht Bashkimin

Peja 03 ka shënuar fitore të rëndësishme në derbin e javës së 12-të të Superligës së Femrave, duke mposhtur Bashkimin me rezultat 64:58 (23:14,...
Sport

Hapen regjistrimet për turneun Alley-Oop në Prizren

Federata e Basketbollit e Kosovës (FBK) ka njoftuar hapjen e regjistrimeve për turneun Alley-Oop 3x3, i cili do të zhvillohet më 31 janar 2025...

Rruga Prizren-Tetovë, projekt që do të afrojë dy qytete shqiptare |VIDEO

Pas dy dekadash, Shyhrete Berisha fiton përfundimisht të drejtën pronësore mbi shtëpinë

Plumbi qorr godet një shtëpi në Shirokë të Suharekës, dëmtohet dritarja

Tjetër skandal në basketbollin kosovar: Asistenti i Bashkimit goditet me shishe nga tifozët e Vëllaznimit

Ministria e Arsimit ua tërheq licencat 16 mësimdhënësve në Rahovec

Totaj për mandatin e ri: Besoj dhe shpresoj për performancë të mirë

Komuna e Malishevës hap afatin për raportimin e dëmeve nga vërshimet

Vetura godet këmbësoren në vija të bardha në Prizren – pëson lëndime të rënda

Kërkohet burgim i përjetshëm për të dënuarin për krime lufte në Prizren, nesër seanca e Apelit

Prekëse: Prezantuesja e RTK-së nuk arriti t’i mbante lotët teksa jepte lajmin për përkujtimin e masakrës në Krushë të Madhe ku ia vranë babain

Ndërroi jetë profesori dhe studiuesi i njohur, Enver Batiu

Reshjet atmosferike dëmtuan rrugën nacionale Zhur-Dragash|Video

Robert Gjeraj shpallet trajner i dalluar i vitit nga LRF në Prizren

Haziz Hodaj sqaron dorëheqjen: Nuk jam larguar nga LDK-ja, por vetëm nga Kryesia

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne