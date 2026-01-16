5.3 C
Prizren
E premte, 16 Janar, 2026
type here...

Fokus

Totaj për mandatin e ri: Besoj dhe shpresoj për performancë të mirë

By admin

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, pret një performancë të mirë  të  qeverisjes  në këtë mandat.

Ai tregon se  procesi i krijimit dhe funksionalizimit të strukturave drejtuese ka kërkuar kohë dhe koordinim me partnerët e koalicionit.

“Besoj dhe shpresoj që do të kemi një performancë të mirë”, tha  Totaj për TV Prizren.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Sipas tij, gjatë kësaj periudhe janë marrë propozimet nga partitë pjesë e koalicionit qeverisës dhe është arritur të emërohet shumica e drejtorëve komunalë.

Totaj bëri të ditur se vetëm Drejtoria e Financave ka mbetur ende pa u kompletuar, ndërsa pritet që edhe kjo të ndodhë së shpejti.

Ai vlerësoi se drejtuesit e rinj do të përballen me sfida më të mëdha gjatë vitit të parë të mandatit, por shtoi se vitet pasuese pritet të jenë më të lehta nga aspekti i funksionimit institucional.

“Konsolidimi i strukturave drejtuese do të ndikojë drejtpërdrejt në rritjen e efikasitetit të administratës komunale dhe në përmirësimin e shërbimeve për qytetarët”./PrizrenPress.com/

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Rahoveci 029 prezanton trajnerin e ri
Next article
Vëllaznimi merr dënimin nga Komisioni i Garave pas incidentit me asistentin e Bashkimit

Më Shumë

Fokus

Rruga Prizren-Tetovë, projekt që do të afrojë dy qytete shqiptare |VIDEO

Afaristët nga Maqedonia e Veriut, që ushtrojnë bizneset e tyre shumë vite më parë në Kosovë, presin me padurim finalizimin e projektit të rrugës...
Sport

Agim Ademi merr pjesë në ceremoninë “Laureatët 2025” në Prizren

Presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka marrë pjesë sot në ceremoninë “Laureatët 2025”, të organizuar nga Lidhja Rajonale e Futbollit...

Gjendet pa shenja jete një taksist në veturën e tij në Prizren, policia jep detaje

Rahoveci 029 ndahet me trajnerin Bujar Loci

Kryetari Latifi takon drejtorët e shkollave në Rahovec, diskutohet për procesin mësimor

Përfundon afati kalimtar te meshkujt

Avokati Yll Zekaj: 35 të ndaluarit po mbahen pa vendim pas skadimit të afatit ligjor

Tjetër skandal në basketbollin kosovar: Asistenti i Bashkimit goditet me shishe nga tifozët e Vëllaznimit

Totaj emëron dy drejtorë të LDK-së në Prizren

Vetura godet këmbësoren në vija të bardha në Prizren – pëson lëndime të rënda

Rasti BKS, Gjykata Themelore në Prizren dërgon në mbajtje 39 të dyshuar

Mësimi në shkollat e Malishevës shtyhet për dy ditë

Vrasje në tentativë, arrestohet një person në Prizren

Bie masivi shkëmbor, bllokohet rruga nacionale Dragash–Shishtavec

Tre drejtorë të tjerë nga LDK-ja emërohen në Komunën e Prizrenit

Kërkohet burgim i përjetshëm për të dënuarin për krime lufte në Prizren, nesër seanca e Apelit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne