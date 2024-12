Bashkimi kryeson me 8 fitore në Superligën e Femrave pas xhiros së nëntë

Pas përfundimit të xhiros së nëntë të Superligës së Femrave në basketboll, Bashkimi mban kryesimin e tabelës me një bilanc mbresëlënës prej 8 fitoreve dhe vetëm 1 humbje. Ekipi prizrenas ka treguar formë të jashtëzakonshme, duke qenë pretendenti kryesor për titull këtë sezon.

Në vendin e dytë qëndron Peja 03, me 6 fitore dhe 3 humbje, duke mbajtur një ritëm të qëndrueshëm dhe duke vijuar garën për një pozitë të lartë. Penza, me 5 fitore dhe 4 humbje, renditet në vendin e tretë, ndërsa Prishtina ndodhet në vendin e katërt me një bilanc prej 4 fitoreve dhe 5 humbjeve.

Ekipet e tjera në tabelë janë Junior 06 Moni Bau me 3 fitore dhe 6 humbje, dhe Trepça, që përmbyll renditjen me 1 fitore dhe 8 humbje./PrizrenPress.com/