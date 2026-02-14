Boksieri kosovar Labinot Xhoxhaj e ka mbrojtur titullin e kamponit evropian në EBU.
Xhoxhaj e ka ‘rrahur’ suedezin Pezhman Seifkhani, në duelin e zhvilluar Lahr të Gjermanisë.
Boksieri ynë bëri paraqitje të mirë qysh nga rundi i parë, duke i dhënë disa goditje të fuqishme suedezit të cilin e nokautoj në rundin e katërt.
Kjo fitore i hap rrugën Xhoxhajt që të luftojë për titullin e kampionit të botës.
Boksieri ynë arrin fitoren e 22-të në boksin profesionist.
