Ndahet nga jeta ish-luftëtari i UÇK-së, Jahir Krasniqi

Ka ndërruar jetë Jahir Krasniqi, ish-luftëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, i cili ishte pjesë e radhëve të atyre që kontribuuan për çlirimin e vendit.
Lajmin e ka bërë të ditur Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së, dega në Prizren, e cila ka njoftuar se varrimi i të ndjerit do të bëhet më 26 gusht 2025, në orën 13:00, në varrezat e qytetit në Prizren.
OVL e UÇK-së ka shprehur ngushëllimet e saj për familjen, miqtë dhe bashkëluftëtarët e Krasniqit, duke theksuar se kontributi i tij do të mbetet pjesë e historisë së lavdishme të luftës për liri.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren