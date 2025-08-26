18.8 C
Prizren
E martë, 26 Gusht, 2025
Ndahet nga jeta ish-luftëtari i UÇK-së, Jahir Krasniqi

Ka ndërruar jetë Jahir Krasniqi, ish-luftëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, i cili ishte pjesë e radhëve të atyre që kontribuuan për çlirimin e vendit.

Lajmin e ka bërë të ditur Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së, dega në Prizren, e cila ka njoftuar se varrimi i të ndjerit do të bëhet më 26 gusht 2025, në orën 13:00, në varrezat e qytetit në Prizren.

OVL e UÇK-së ka shprehur ngushëllimet e saj për familjen, miqtë dhe bashkëluftëtarët e Krasniqit, duke theksuar se kontributi i tij do të mbetet pjesë e historisë së lavdishme të luftës për liri.

Ndërroi jetë veterani i UÇK-së, Afrim Malsori nga Krusha e Madhe
Tentuan ta vrisnin me thikë – përleshja e dhunshme në Prizren lë të plagosur rëndë, arrestohen dy të rinj

